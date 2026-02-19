　
政治

過年勿忘運動！柳采葳合體陳菁徽　換上泳裝挑戰「水中飛輪」

 


記者陳家祥／台北報導

今年農曆春節假期長達9天，年節期間國人歡樂相聚，大魚大肉必不可少，但同時也別忘了動起來。國民黨立委陳菁徽與台北市議員柳采葳穿上泳裝，挑戰近年風靡歐美與台灣的新興水上運動「水中飛輪」（Aqua Cycling）。兩人親身體驗兼具燃脂、雕塑與低衝擊特性的創新運動，展現政壇女力的健康活力。

陳菁徽在體驗過程中直呼，原以為運動強度不高，沒想到一開始踩踏就明顯感受到肌肉酸度爆表。身為婦產科醫師，她表示水中運動相對溫和，適合備孕、孕期以及產後恢復階段，在專業評估下可作為循序恢復體能的選擇之一。

另外，陳菁徽也提到，水中的運動可以減少膝蓋受損、降低膝關節負擔，曾接受髖關節手術者，也相當適合選擇作為復健運動。

▲▼柳采葳、陳菁徽挑戰「水中飛輪」。（圖／議員柳采葳提供）

▲北市議員柳采葳挑戰「水中飛輪」，直呼事半功倍。（圖／議員柳采葳提供）

柳采葳表示，過年期間民眾常因聚餐增加、作息改變而忽略運動，容易造成身體負擔。柳說，可以花很少時間達到最大效率的運動，對身為議員的自己來說很需要，而且在水中很舒壓，水中飛輪利用水的阻力與浮力，不僅能有效提升心肺功能與肌耐力，也能降低關節壓力。

柳采葳指出，運動40分鐘就能達到長時間有氧運動的效果，事半功倍，特別適合平時忙碌、需要高效率運動的族群。

兩位政壇女力一致認為，水中飛輪看起來優雅，實際上相當燃脂。她們也笑說，運動完40分鐘後，似乎又能安心多吃一點年菜；同時提醒大家，年節大吃大喝之餘也別忘了維持運動習慣，找到自己喜歡且適合的運動，才是長期維持健康的關鍵。

▲▼柳采葳、陳菁徽挑戰「水中飛輪」。（圖／議員柳采葳提供）

▲柳采葳、陳菁徽挑戰「水中飛輪」。（圖／議員柳采葳提供）

