社會 社會焦點 保障人權

4口春遊成死別！媽媽長春祠「犁田」撞上山壁　送醫搶救不治

▲▼救護車,急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院。（圖／記者李毓康攝）

▲58歲施姓女子與丈夫、子女騎車春遊，在中橫撞上山壁，搶救後不治。（示意圖／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

台中市58歲施姓女子18日下午4點多與丈夫、2名子女騎車，沿著中橫準備前往花蓮旅遊，怎料途中在長春祠附近路段自摔撞山壁，最終傷重不治。至於詳細案發原因為何，仍待後續釐清。

疑長途騎乘體力不支　自摔撞擊重傷

警方指出，施姓女子與丈夫及兩名子女各自騎乘一輛機車，從台中市出發，經合歡山、武嶺一路往花蓮旅遊。下午行經長春祠路段時，施女疑似不明原因失控「犁田」自摔，先撞擊山壁後滑落路旁水溝，頭部再撞上標誌桿，造成重創。

家屬目睹事故過程，立即報案求助。新城警分局與消防人員趕抵現場時，施女已無呼吸心跳，救護人員隨即實施CPR等急救處置，並緊急送往花蓮慈濟醫院搶救。

搶救兩小時仍回天乏術　家屬悲痛

院方表示，施姓女子到院後持續急救，仍因傷勢過重，於晚間6時許宣告不治。家屬全程陪同在側，對於突如其來的意外悲痛不已。

警方：持有合格駕照　事故原因待釐清

新城警分局表示，施姓女子持有合格駕照，酒測部分將由醫院抽血檢驗。初步研判，可能因長途騎乘精神或體力不繼導致事故，但確切肇事原因仍待進一步調查釐清。

警方提醒，春節期間出遊車流量大，山區道路蜿蜒多彎且路況變化大，民眾長途騎乘應適時休息，隨時留意自身體力與精神狀況，以確保行車安全。

 
02/16 全台詐欺最新數據

小港彩券行「連2天」開出大紅包！

花蓮車禍中橫意外騎車安全長途旅遊交通事故

