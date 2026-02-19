　
    • 　
>
地方焦點

桃園南崁溪驚見泡沫污染　環保局嚴懲違規洗車場

▲桃園南崁溪大量泡沫

▲桃園南崁溪大量泡沫，環保局溯源查獲違規加油站洗車場。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導　

桃園市政府環保局表示，桃園區三民路與日光路口旁、南崁溪上游東門溪河段，18日出現大量泡沫，引發民眾關注，該局接獲通報後立即派員前往稽查，經溯源追查，確認污染源為位於三民路二段的中o加油站附設洗車場未妥善處理洗車廢水所致，已依《水污染防治法》第30條依法告發，最高可處新臺幣300萬元罰鍰，並命其限期改善。

環保局表示，18日中午接獲民眾及在地議員反映，指稱南崁溪上游東門溪溪面出現大量泡沫。稽查人員到場後，發現溪旁雨水箱涵持續排出泡沫狀廢水，立即展開溯源追查。經逐段清查排水路徑，確認泡沫來源為三民路二段的中o加油站附設洗車場。該場所將洗車後產生之含泡沫廢水，未經妥善收集與處理，即排入側溝並流入溪內，已違反水污染防治相關規定。

▲桃園南崁溪大量泡沫

▲桃園環保局執法沒有假期。（圖／環保局提供）

環保局指出，洗車廢水含有界面活性劑等成分，若未經處理即排放，除造成溪面泡沫影響觀感外，亦可能對水體水質及生態環境造成衝擊。業者應設置並正常操作廢水處理設備，確保排放水質符合標準後始得排放。針對本案，除依法告發外，亦要求業者全面檢視污染防治設施，防止類似情形再次發生。

環保局強調，執法沒有假期，即便春節期間仍有稽查人員留守待命，持續監控各類可能污染行為，不肖業者切勿心存僥倖。呼籲各事業單位應落實自主管理，定期檢查污染防治設備，若發現故障或操作異常，應立即改善，避免污染擴散。

民眾如發現污染情事，可撥打1999市民服務專線或0800-066666公害陳情專線，均提供24小時受理服務，環保局會即時派員查處。

02/16 全台詐欺最新數據

90 0 2961 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

小港彩券行「連2天」開出大紅包！

桃園污染洗車廢水環保局泡沫

