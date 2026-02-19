一句「太孤單」刺痛人心　屏東8旬獨居嬤深夜街頭枯坐

▲內埔警方協助劉姓阿嬤返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東萬巒一名年逾8旬、獨居的劉姓阿嬤，日前深夜獨坐路旁座椅。警方巡邏發現主動關懷，原以為只是散步透氣，細問才知因子女長年在外工作，孤單難耐才外出走走。員警憂心深夜低溫影響健康，暖心陪同返家並聯繫家屬，展現警察為民服務精神。

年逾8旬、獨居的劉姓阿嬤，深夜11時獨自坐在萬巒鄉某路旁座椅上；內埔警分局萬巒分駐所所長林俊宏、警員羅家坤執行巡邏勤務行經該處，發現她獨自坐在戶外座椅上，警方擔心其身體狀況，立即上前詢問關心。

劉姓阿嬤向警方表示，只是深夜出門散步、想呼吸新鮮空氣。但在員警耐心陪伴與關懷對話下，她才吐露心聲，因長年獨居，子女皆在外地工作，平日少有陪伴，感到孤單，才會半夜外出走走排解心情。

警方考量深夜氣溫偏低，擔心影響長者健康，遂主動陪同阿嬤返家休息。返家途中，員警並主動聯繫其長年在外工作的兒子劉先生，說明母親現況，請家屬多加關懷照顧

分局長江世宏表示，家中若有高齡長者，應多給予陪伴與關懷，並建議可為長者配戴愛心手鍊、於衣物縫製聯絡資訊，或向警方申請指紋建檔等預防措施，以利走失時能迅速協助返家。民眾若發現疑似迷途長者，請立即撥打110報案或就近向派出所求助，共同守護長者安全。