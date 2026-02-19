Seedance厲害在哪？　專家：傳統影視創作與AI影片界線變得模糊

▲Seedance 2.0被網友大讚碾壓Sora、Veo 3。（圖／X@LinusEkenstam）

記者陳冠宇／綜合報導

字節跳動旗下最新影片大模型Seedance 2.0近日憑藉關鍵技術能力突破，生成能力與穩定性大幅提升，席捲海內外。全球首富馬斯克（Elon Musk）轉發評論Seedance 2.0相關推文並表示：模型發展速度太快（It's happening fast）；也有美國導演在使用Seedance 2.0後感嘆：好萊塢可能要完了。

澎湃新聞報導，中國傳媒大學動畫與數位藝術學院教授韓佳政認為，Seedance2.0在運動時序下的空間和物理一致性、統一性等方面取得的巨大技術突破令全球驚嘆，更讓影視從業者感到「恐怖」的地方在於，其在智慧邏輯主導下呈現的視聽品質，尤其在導演思維上呈現「敘述智力」，給全球影視從業者帶來直觀且具體的壓力。

「Seedance超越Sora，在用戶指令的理解力、高效處理素材能力等方面，遠遠超出使用者的預期」，韓佳政表示，一般情況下，導演和剪輯工作，同樣的素材，在不同創作者手裡，創作的效果天差地別，這也是以往「人」的價值在AI創作中不可替代的重要原因，但Seedance2.0在特定題材表現上呈現的修辭「圓融度」，使得傳統影視創作與AI影片之間的最大壁壘變得模糊。

「Seedance2.0的出現，動搖了以往基於情感表達精確性方面人的不可替代性這道護城河——Seedance2.0成片，厲害的並不單純是技術困境的突破，而是那種非常自然、接近甚至超越傳統專業視聽組織能力的可能性」，韓佳政直言，要做到這種效果，不需要人工精確的確定剪輯的出點和入點，只給一個統籌層面的提示詞就能瞬間達成了。

▲字節跳動旗下即夢發布Seedance2.0人工智慧（AI）影片生成大模型。（圖／翻攝科創板日報）

韓佳政還認為，Seedance2.0讓影視從業者意識到，AI影片生成智力和真人導演敘述操控能力間的邊界在未來可能會消失。

無論是流程簡化或是成本降低，Seedance對於影視行業的影響都不言而喻。韓佳政介紹，原來製作1分鐘的視效畫面，成本可能需要幾萬元（人民幣，下同）、幾十萬元，如今在AI助力下，可能只需要幾百元、幾千元就能完成，一條幾十秒的高畫質虛擬影像的製作成本從幾萬元、幾十萬元的專業製作費降到幾乎可忽略的算力支出，「一人公司」在未來或將成為現實。

在人工智慧投資人郭濤看來，Seedance的技術突破，從多維度全面提升了中國AI的全球競爭力：在全球多模態賽道格局上，該技術打破了海外機構長期主導的局面，使陸產大模型在時序一致性、工業化落地等關鍵指標上實現實質性反超，推動全球AI影片領域形成中美雙強並立的競爭新格局。

值得注意的是，AI影片領域未來發展空間廣闊。據高盛預測，全球AI影片生成市場規模將在未來五年成長10倍，至2030年將達到約290億美元。