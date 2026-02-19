名字同音「彭于晏」！假米其林廚師誆賣超跑餐　友慘噴75萬

▲一句「有超跑訂單」，彭「ㄩˊ ㄧㄢˋ」空手套白狼。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

一名自稱米其林一星、名字讀音與男神「彭于晏」相同的彭姓男子，誆稱餐廳已與超跑廠牌合作，遊說郭姓友人入股投資，導致對方陸續投入75萬元後失聯。被害人查證車廠發現並無合作案，憤而提告。士林地院審理後，依詐欺取財罪判處彭男有期徒刑5月，得易科罰金，並沒收犯罪所得。

判決指出，彭男僅是高職畢業的普通廚師，明知自己未曾獲得米其林星級殊榮，亦未取得瑪莎拉蒂（Maserati）或任何超跑品牌的餐飲訂單。卻於2024年10月間，透過LINE向郭姓友人佯稱，近期有「4S店（超跑銷售維修中心）」要合作訂購員工餐，利潤可觀，藉此邀約郭男投資。

郭男誤信彭男的「名廚」光環與煞有其事的合作計畫，遂於同年10月4日、7日及29日，分批交付20萬、30萬及15萬元；隨後彭男又於11月23日以資金周轉為由，再索取10萬元。短短一個多月內，郭男共計投入75萬元。

然而，郭男匯款後遲遲未見實際營運進展，心中起疑，決定親自致電該超跑車廠財務部門查證。沒想到對方明確表示「從未與彭姓男子或其餐廳有任何合作」，郭男這才驚覺受騙，氣得報警提告。

法院審理時，彭男對犯行供認不諱。法官認為，彭男在密切時間內，利用同一話術反覆向同一被害人騙取財物，侵害同一法益，法律上應評價為「接續犯」，論以一罪。

法官審酌，彭男正值壯年，卻不思以正當途徑獲取財物，利用朋友信任詐取75萬元，造成被害人財產損失，且犯後雖坦承犯行，卻尚未賠償被害人損失。考量其智識程度、職業為廚師及家庭經濟狀況，最終量處有期徒刑5月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

此外，法院也依《刑法》規定，宣告沒收彭男未扣案的75萬元犯罪所得，如無法沒收，將追徵其價額。全案仍可上訴。