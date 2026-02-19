　
社會 社會焦點 保障人權

網購族注意！滑小紅書跨境網購「帶土佛手柑」　妙齡女險坐牢

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲北市1名李姓女子從小紅書網購佛手柑闖關進口，被依違反植物檢疫法偵辦。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

北部1名李姓女子透過中國社群平台「小紅書」網購植物，未經核准將禁止輸入的佛手柑鮮果夾帶快遞闖關進口，遭海關查扣送辦。士林地檢署偵辦後，認定其行為已違反《植物防疫檢疫法》，但考量被告無前科、犯後態度良好，予緩起訴處分，緩起訴期間1年，並須向公庫繳納新台幣1萬元。

據了解，李女於2025年7月8日，在「小紅書」上看中中國賣家販售的佛手柑植栽，便下單購買。然而，該植栽不僅包含未經檢疫的鮮果，根部還附著土壤，屬於農業部公告禁止輸入的植物檢疫物。李女未依規定申請檢疫，便委由不知情的物流業者將包裹運送來台。

同年7月19日，這批包裹運抵財政部關務署基隆關八里分關時，經關務人員開箱查驗，赫見包裹內夾帶淨重約0.58公斤的佛手柑鮮果實及附帶土壤，當場依法扣留。全案隨後移送農業部動植物防疫檢疫署基隆分署，並函送士林地檢署偵辦。

偵查期間，李女對犯行供認不諱，表示自己一時失慮，並不清楚網購植物有如此嚴格的規定。檢察官調查進口快遞申報單、扣押收據及訂單對話紀錄等證據，確認其擅自輸入禁止檢疫物的事實明確。

檢方指出，依《植物防疫檢疫法》第14條及第22條規定，擅自輸入禁止輸入之植物或相關產品，最高可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科15萬元以下罰金。

不過，檢察官審酌李女過去並無刑案紀錄，素行良好，且犯後態度配合、深表悔悟；加上查獲的植物數量不多，尚未流入市面造成農業危害或病蟲害擴散風險。考量公共利益與刑罰目的，決定給予自新機會，處分緩起訴1年，命其向公庫支付1萬元處分金，以資警惕。

02/17 全台詐欺最新數據

