Seedance能重現「DeepSeek時刻」？　陸媒潑冷水：複製不了

▲字節跳動旗下即夢發布Seedance2.0人工智慧（AI）影片生成大模型。（圖／翻攝科創板日報）

記者陳冠宇／綜合報導

字節跳動旗下「即夢」近日發布Seedance2.0人工智慧（AI）影片生成大模型，一推出馬上爆紅。隨後相關概念股紛紛大漲，讓人聯想到一年前DeepSeek帶來的「AI+」股市爆炒。不過陸媒在分析多個原因之後，認為Seedance複製不了「DeepSeek時刻」。

Seedance2.0模型於2月低調上線，被定位為「可導演的電影級全流程生成引擎」。它最具突破性的能力，在於「單指令生成連貫多場景」，AI可自動解析敘事邏輯，生成環環相扣的鏡頭序列，並在角色、光影、風格與氛圍上保持高度統一，實現近乎「零後期」的成片效果。

Seedance 2.0僅上線兩日，便引發轟動，在海內外都有諸多討論。隨後，無論是影視製片商、院線商，或是算力概念股，多家相關股票大幅飆漲，讓許多大陸股民期待複製一年前的DeepSeek行情。

不過，陸媒《虎嗅網》刊文分析，Seedance 2.0可能很難復刻2025年初「DeepSeek時刻」的行情，原因在於兩次的情緒、預期與市場環境都有很大差別。

DeepSeek在2025年春節期間引爆，極大激發市場對中國AI產業「彎道超車」的情緒，所以開年後首個交易日（2025年2月5日）相關概念股集體大漲，包括純算力／基礎設施股、數據／語料相關股、軟體及雲端服務公司等。

文章指出，這波行情在達到情緒高潮後快速分化，隨後是「高位退潮」。大量公司發布公告澄清與DeepSeek無直接業務合作。隨著財報季臨近，缺乏實際業績支撐的概念股普遍經歷大幅回調、股價恢復原先水準。

▲Seedance 2.0被網友大讚碾壓Sora、Veo 3。（圖／X@LinusEkenstam）

當前Seedance 2.0的出現時刻，市場上已經過一年調整，競爭格局逐漸清晰，整體資金面比較緊張；核心敘事上則是「應用深化」與「降本增效」，焦點從「能不能」轉向「好不好用、賺不賺錢」，所以直接利多擁有IP、流量和成熟變現管道的內容生產方（如影視、遊戲、短劇公司）。

此外，Seedance 2.0發酵點是在春節前，大資金且戰且退，整體資金面比較緊張；好處是熱點和資金會更聚焦，從2月10日的市場漲停來看，資金其實是順著線傳導到更多傳媒股上，甚至連著春節預期一併炒作；壞處就是可能會影響到炒作行情的持久性和高度。

文章認為，最終，行情的持續性，將取決於技術落地後，能否在相關公司的財務報表上（如成本下降、收入增長）得到驗證。

文章分析，這次Seedance 2.0或許帶來的是一輪更加聚焦、更注重基本面邏輯的股市行情。如果該技術推動AI影片大規模應用，影視、遊戲、營銷等板塊中，真正能通過AI降本增效、擴大產能或創造新收入的公司將最可能成為這波行情的核心標的。這與之前算力、數據概念普漲的行情有本質區別。

▼Deepseek一年前引領大陸相關AI概念股大漲。（圖／路透）