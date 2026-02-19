　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

河南紅棗教父每年狂銷千億　黑科技去核即食、九蒸九製領跑市場

▲▼ 河南留稿、好想你總部、紅棗、2026 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／河南報導

河南新鄭市「好想你」賣紅棗，整體營收規模近年保持在10多億上下。如何把一顆不起眼的紅棗，變身為大陸紅棗業首家上市公司的秘訣。《東森新媒體ETtoday》採訪「好想你」總部，該品牌的核心邏輯「比消費者更懂他們的需求」。從解決洗棗麻煩的免洗技術，到專門為上班族開發的去皮去核「直接」吃紅棗的專利，針對怕甜族群研發出「九蒸九製」黑金棗，好想你將紅棗從單一農產提煉成「食藥同源」的養生精品，搶攻年輕族群的心。

▲▼ 河南留稿、好想你總部、紅棗、2026 。（圖／記者任以芳攝）

▲2025年度業績預告，好想你預計全年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為7.5元至9.5億元人民幣。（圖／記者任以芳攝

來自河南新鄭市「好想你」棗業發跡史，簡直是一部「紅棗進化論」。草創時期，企業發現大家覺得洗紅棗麻煩，便率先推出免洗紅棗；隨後針對去核口感，將傳統易殘留碎核的「撞針工藝」升級為第二代「套管去核」專利，將殘核率精準控制在萬分之幾。

好想你健康食品股份有限公司總經理石訓表示，這些研發細節都是為了精準對焦消費痛點，比如為了解決辦公室吃棗吐核不夠雅觀的問題，特地開發出去皮去核產品，讓吃棗也能變得很優雅。

▲▼ 河南留稿、好想你總部、紅棗、2026 。（圖／記者任以芳攝）

▲「好想你」突破技術推出開帶即食、九蒸九製等紅棗食品。（圖／記者任以芳攝）

對特定族群的食養需求，石訓想出「三蒸三製」與「九蒸九製」的工藝升級論點。紅棗在傳統文化中具備食藥同源特質，針對擔憂血糖升高的消費者，透過九次蒸製研發出「黑金棗」，打破了紅棗過於甜膩的刻板印象。這種針對特定生理需求的研發策略，使紅棗從單一的農產原料轉變為具備高附加價值的功能性食品。

在品牌文化建設方面，「好想你」致力於將品牌名稱轉化為情感符號。企業內設置了一面以99種語言書寫「好想你」的文化牆，呼應其品牌核心價值。

▲▼ 河南留稿、好想你總部、紅棗、2026 。（圖／記者任以芳攝）

▲好想你健康食品股份有限公司總經理石訓。（圖／記者任以芳攝）

石訓說，「去推廣我們紅棗文化、養生文化、食藥同源的文化，唯有愛和美食不可辜負，好想你也希望能把這份甜蜜能帶給更多的人，推向全世界。」

「好想你」品牌成功將紅棗帶入禮品時代與休閒時代，並透過股票代碼「002582」與上市日期的巧妙選定，強化了品牌與情感連結。這項戰略讓「好想你」在消費者心中超越了阿克蘇、庫爾勒等地域稱呼，成為紅棗品類的代名詞。

這張河南的「文化美食名片」成為大陸熱門伴手禮，透過美食傳遞情感是全世界通用的語言，這也讓紅棗成為鏈結世界養生文化的媒介。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
74 0 7511 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
遭求處死刑！尹錫悅今將「世紀審判」　法官爭議曝光
賴清德遭嘔吐噴濺健康無虞！　連跑7行程跨6縣市
快訊／國道3路段「紫爆」！　最慘時速剩12公里
大樂透加碼！　今6生肖好運
賴清德拜廟救人　柯文哲：賴非急救專家怎常遇到有人昏倒？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

河南紅棗教父每年狂銷千億　黑科技去核即食、九蒸九製領跑市場

Seedance厲害在哪？　專家：傳統影視創作與AI影片界線變得模糊

世界天梯最快66秒「直穿山壁」　體驗「百龍天梯」順著峭壁登頂

過年險大破財！　老人將22萬現金藏水槽下竟泡水發霉…銀行急搶救

過年點外送是「添麻煩」？　外賣小哥現身說法：隨便點！

系統派單超載！陸外送員「60kg訂單」全扛上車…看不見後照鏡

寒假替母服裝店拍片打工！男大生撞臉明星爆紅　網喊：婆婆我來了

快訊／湖北爆竹店爆炸！已導致12人死亡

除夕全家忘帶鑰匙　把貓丟進家裡「5分鐘後門開了」

冬奧奪銀被質疑「丟金」　谷愛凌回嗆：我是史上最成功！

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

主委親自回感染諾羅病毒

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

招財狗1

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

王淨誤答「飛龍在天→天龍八部？」 柯震東根本遊戲王「閃電五連鞭也懂」

河南紅棗教父每年狂銷千億　黑科技去核即食、九蒸九製領跑市場

Seedance厲害在哪？　專家：傳統影視創作與AI影片界線變得模糊

世界天梯最快66秒「直穿山壁」　體驗「百龍天梯」順著峭壁登頂

過年險大破財！　老人將22萬現金藏水槽下竟泡水發霉…銀行急搶救

過年點外送是「添麻煩」？　外賣小哥現身說法：隨便點！

系統派單超載！陸外送員「60kg訂單」全扛上車…看不見後照鏡

寒假替母服裝店拍片打工！男大生撞臉明星爆紅　網喊：婆婆我來了

快訊／湖北爆竹店爆炸！已導致12人死亡

除夕全家忘帶鑰匙　把貓丟進家裡「5分鐘後門開了」

冬奧奪銀被質疑「丟金」　谷愛凌回嗆：我是史上最成功！

夜間上國道沒開燈挨罰4500元　駕駛辯「有自動感應」敗訴

補財庫怎麼補才有效？財神廟達人曝關鍵步驟　少了這張紙⋯恐白拜

新案換約+成屋轉手成賣壓　開春撿便宜！高雄3大社區有機會

《甄嬛》開播逾10年仍是「宮鬥劇天花板」！　6大經典場景全回顧

日本曾有野生「獅子」存在！重新分析老虎化石　專家驚：是穴獅

打完麻將「突現一強烈直覺」！直衝彩券行　李懿超狂戰果全場看傻

諷賴清德「單身狗」挨轟　陳佩琪：我只講一條狗已經很節制了！

春節鐵腕掃賭！　南警破獲天九職業賭場一舉帶回32人

情人節遇「無照阿伯」！雲林22歲男騎士路口擦撞噴飛　慘墜水溝

遭檢方求處死刑！尹錫悅戒嚴今將面臨「世紀審判」　法官爭議曝光

【國道當田徑場？】慢跑男草屯段路肩狂奔　國道警：可處3000元罰鍰

大陸熱門新聞

湖北爆竹店爆炸！已導致12人死亡

除夕忘帶鑰匙　把貓丟進去「5分後門開了」

過年點外送是「添麻煩」？　外賣小哥現身說法：隨便點！

世界天梯最快66秒高速「直穿山壁」登頂

機器人取代軍人？解放軍：它們沒「家」沒「媽」

Seedance厲害在哪？　專家：傳統影視創作與AI影片界線變得模糊

老人將「22萬現金」藏水槽下竟泡水發霉

春節代客餵貓　陸男大賺68萬元！

「OST大戶」劉宇寧清唱考驗「發愣4秒」

寒假替母服裝店拍片打工！男大生撞臉明星爆紅

奪銀被質疑「丟金」　谷愛凌：荒謬！

言承旭與機器人跳舞！　「史上AI密集最高」春晚　

派單超載！外送員「60kg訂單」全扛上車

河南紅棗教父每年狂銷千億

更多熱門

相關新聞

xAI創始團隊接連離職潮考驗馬斯克團隊

xAI創始團隊接連離職潮考驗馬斯克團隊

xAI 近期接連傳出高層人事異動。共同創辦人吳宇懷（Yuhuai，Tony Wu）在 10 日深夜於 X 發文宣布離開公司，表示「是時候開啟下一章」，並形容這是一個充滿可能性的時代，小團隊也能在 AI 加持下「移山」、重新定義不可能。

台股人氣旺　去年IPO家數達77家創十年新高

台股人氣旺　去年IPO家數達77家創十年新高

深圳633億「DPU晶片」獨角獸拚上市 創辦人蕭啟陽24歲拿史丹佛博士

深圳633億「DPU晶片」獨角獸拚上市 創辦人蕭啟陽24歲拿史丹佛博士

中國版「OpenAI」智譜港股上市 陸連續兩間大型AI公司登陸港交所

中國版「OpenAI」智譜港股上市 陸連續兩間大型AI公司登陸港交所

大疆教父轉投機器人產業 臥安機器人在港交所正式掛牌

大疆教父轉投機器人產業 臥安機器人在港交所正式掛牌

關鍵字：

好想你紅棗黑金棗上市

讀者迴響

熱門新聞

37歲女下體遭踼裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？解決方法超霸氣

4口春遊成死別！媽媽長春祠「犁田」搶救不治

八德女客中10萬竟沒發現　彩券行急發文尋人

購物天后尪想「邊看A片邊做」5女星房事全招了

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」發表

澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完遇劫

年假剩4天！一票人愣住「1狀況大崩壞」網吵翻

帶客戶看房「發現明顯變化！」　房仲：影響轉手與保值

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

明雨區擴大　降8℃時間曝

X光驚見無名指戴鑽戒　她感動哭了

交往3年「愣見男友約砲」　女友心死：畫面揮之不去

更多

最夯影音

更多
賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝
吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面