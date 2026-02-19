河南紅棗教父每年狂銷千億　黑科技去核即食、九蒸九製領跑市場

記者任以芳／河南報導

河南新鄭市「好想你」賣紅棗，整體營收規模近年保持在10多億上下。如何把一顆不起眼的紅棗，變身為大陸紅棗業首家上市公司的秘訣。《東森新媒體ETtoday》採訪「好想你」總部，該品牌的核心邏輯「比消費者更懂他們的需求」。從解決洗棗麻煩的免洗技術，到專門為上班族開發的去皮去核「直接」吃紅棗的專利，針對怕甜族群研發出「九蒸九製」黑金棗，好想你將紅棗從單一農產提煉成「食藥同源」的養生精品，搶攻年輕族群的心。

▲2025年度業績預告，好想你預計全年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為7.5元至9.5億元人民幣。（圖／記者任以芳攝）

來自河南新鄭市「好想你」棗業發跡史，簡直是一部「紅棗進化論」。草創時期，企業發現大家覺得洗紅棗麻煩，便率先推出免洗紅棗；隨後針對去核口感，將傳統易殘留碎核的「撞針工藝」升級為第二代「套管去核」專利，將殘核率精準控制在萬分之幾。

好想你健康食品股份有限公司總經理石訓表示，這些研發細節都是為了精準對焦消費痛點，比如為了解決辦公室吃棗吐核不夠雅觀的問題，特地開發出去皮去核產品，讓吃棗也能變得很優雅。

▲「好想你」突破技術推出開帶即食、九蒸九製等紅棗食品。（圖／記者任以芳攝）

對特定族群的食養需求，石訓想出「三蒸三製」與「九蒸九製」的工藝升級論點。紅棗在傳統文化中具備食藥同源特質，針對擔憂血糖升高的消費者，透過九次蒸製研發出「黑金棗」，打破了紅棗過於甜膩的刻板印象。這種針對特定生理需求的研發策略，使紅棗從單一的農產原料轉變為具備高附加價值的功能性食品。

在品牌文化建設方面，「好想你」致力於將品牌名稱轉化為情感符號。企業內設置了一面以99種語言書寫「好想你」的文化牆，呼應其品牌核心價值。

▲好想你健康食品股份有限公司總經理石訓。（圖／記者任以芳攝）

石訓說，「去推廣我們紅棗文化、養生文化、食藥同源的文化，唯有愛和美食不可辜負，好想你也希望能把這份甜蜜能帶給更多的人，推向全世界。」

「好想你」品牌成功將紅棗帶入禮品時代與休閒時代，並透過股票代碼「002582」與上市日期的巧妙選定，強化了品牌與情感連結。這項戰略讓「好想你」在消費者心中超越了阿克蘇、庫爾勒等地域稱呼，成為紅棗品類的代名詞。

這張河南的「文化美食名片」成為大陸熱門伴手禮，透過美食傳遞情感是全世界通用的語言，這也讓紅棗成為鏈結世界養生文化的媒介。