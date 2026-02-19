　
大陸 大陸焦點 特派現場

世界天梯66秒高速「直穿山壁」　體驗「百龍天梯」順著峭壁登頂

記者任以芳／湖南報導

想要感受從深谷直衝峰頂的極速體驗嗎？坐落於湖南張家界武陵源風景區的「百龍天梯」速度極快，「66秒」可登頂，有如乘坐飛船般進入《阿凡達》懸浮山群。這座依附於垂直懸崖而建的建築，甚至創下三項金氏世界紀錄，跟著《東森新媒體ETtoday》鏡頭一起來看看。

湖南張家界武陵源風景區的「百龍天梯」號稱「66秒」帶遊客上天登頂，一共兩台「天梯」執行任務，並非建在平地上，電梯車廂完全依附於垂直的懸崖峭壁。

從室外由下往上看，電梯軌道直掛在千米高空的石英砂岩峰林之間，完全依附於垂直的懸崖峭壁。走進室內後，電梯車廂最多容納50人，現場會控管最適合人數。如果幸運站在靠窗位置，記得拿出手機拍影片，遊客將快速經歷一場拔地而起、騰雲駕霧快感。

▲▼ 張家界留稿、百龍天梯6 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 張家界留稿、百龍天梯6 。（圖／記者任以芳攝）

▲「百龍天梯」建立在懸崖峭壁之上。（圖／記者任以芳攝）

當「百龍天梯」上升時，不少人喊出「哇！哇！」來自廣東陳小姐受訪說，「速度比想像中快，360度全透明玻璃車廂可以俯瞰正個石岩峰林，心跳也快跟著加速，感覺很刺激，一眨眼就到了。」來自北京吳先生則說，「我有點懼高症，從裡面往外看很漂亮，像是懸浮山上，也有一點要掉下去感覺。」

資料顯示，「百龍天梯」傲立於峽谷間，就算雷雨天也能確保運行安全無虞，該項技術一口氣奪下「最高戶外電梯」、「最快客運電梯」以及「載重量最大觀光電梯」三項金氏世界紀錄。

電梯垂直高差達335公尺，運行高度為326公尺，核心技術採用德國進口的永磁同步技術。工作人員也介紹，「百龍天梯」興建過程十分艱辛，工人需在垂直懸崖上作業，光是打地基就耗時兩年。該設計完全依靠山體支撐，沒有使用任何外部支架，這種大膽設計在世界建築史上十分「罕見」。

百龍天梯在生態保護上也扮演重要角色。在天梯建成前，遊客前往袁家界需徒步3小時艱險山路，或是搭乘危險的盤山公路車程達5小時。

如今，「百龍天梯」把路程縮短為1分32秒，解決交通難題。這項技術突破促使政府順利撤遷山上約300戶賓館與居民設施，有效控制了接待設施對世界自然遺產環境的破壞，實現了「利大於弊」的生態保護目標。

▲▼ 湖南、張家界 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 張家界森林家國家公園的袁家界景區，是《阿凡達》電影場景靈感來源。（圖／記者任以芳攝）

上山後直接步行前往袁家界景區，這裡正是電影《阿凡達》場景的主要參考地，其中被稱為「哈利路亞山」的真實原型是「乾坤柱」，成就電影世界「潘多拉星球」的浮空仙境。

袁家界內多個景點共同串聯成了完整的潘多拉版圖。例如被譽為「顏值擔當」的御筆峰，數座百公尺石峰直指雲天，為電影中弧形石的設計提供了關鍵藍本。位於核心區域的「迷魂台」則是觀賞石英砂岩峰林的絕佳地點。

另外，湖南張家界大峽谷的「雲天渡」玻璃橋也是必訪首選。這座橫跨兩座山峰的透明走廊，距離谷底足足有300公尺，換算相當於100層樓的高度。這座名為「雲天渡」的建築奇蹟，吸引超過千萬中外遊客挑戰勇氣。

▼ 張家界300米高玻璃橋「雲天渡」。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 張家界留稿、雲天渡、玻璃橋6 。（圖／記者任以芳攝）
 

科技股回神！輝達Meta合約帶動　美股收高油價金價走升

推薦閱讀

在百層樓高空漫步　張家界「雲天渡」考驗遊客強心臟

在百層樓高空漫步　張家界「雲天渡」考驗遊客強心臟

體驗「步步驚心」！坐落於大陸湖南張家界大峽谷的「雲天渡」玻璃橋絕對是全球首選。這座橫跨於栗樹埡與吳王坡之間的建築奇蹟，以300公尺的垂直高度挑戰人類恐高極限，相當於站在100層樓高空俯瞰深淵，震撼的視覺效果經常讓遊客瞬間「腳軟」。雖然每年都有人因極度恐懼需由保安抬走，但這座融合頂尖工程智慧與自然美景的「透明巨龍」，至今已吸引千萬名中外遊客慕名而來，挑戰雲端探險。

揭祕《阿凡達》取景乾坤柱、迷魂台實景

揭祕《阿凡達》取景乾坤柱、迷魂台實景

百龍天梯張家界世界紀錄阿凡達玻璃橋

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝
吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

