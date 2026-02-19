　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡上機預言2026台海恐爆「類戰爭」藍白贏反救賴清德

記者 劉邠如／台北報導

2026年國際和台灣局勢會怎麼走？命理專家蔡上機對此提出警示。他預測台灣將進入朝野高度反撲的「龍虎鬥」階段，政局動盪恐迫使政府面臨解散國會的極端選項；兩岸關係則需慎防由演習與封鎖構成的「類戰爭」威脅。針對2026九合一選舉，蔡上機直言，藍白陣營若因合縱連橫勝出，反而會激發綠營支持者的危機感，意外成為賴清德2028年連任的助力，而民眾黨主席柯文哲的政治能量，則恐難再創高峰。

▲總統賴清德召開國防採購特別條例記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡上機預言2026將會繼續是紛擾的一年，他也預言藍白陣營若因合縱連橫勝出，反而會激發綠營支持者的危機感，意外成為賴清德2028年連任的助力。（圖／記者林敬旻攝）

朝野政治：國會僵局引發倒閣危機

蔡上機指出，台灣政治在2025年經歷推動受阻的困境後，2026年將轉為激烈的對立階段。在野黨預期將利用國會優勢牽制中央行政機關，導致預算審查與重大法案推行陷入停擺。在行政權受高度限縮的情況下，蔡上機預判，「倒閣」與「解散國會」將成為執政黨在四面楚歌下的最終策略手段，試圖藉此在僵局中尋求突破。

地緣政治：台海陷入「類戰爭」消耗戰

對於台海安全，蔡上機預估2026年不致爆發全面軍事衝突，但「類戰爭」的騷擾將成為常態。他分析，對岸可能透過頻繁的軍事演習封鎖台灣水域及航道，海陸空全方位的干擾將使第一島鏈防線高度緊張。屆時國際強權亦會派遣機艦穿梭台海以主張自由航行，使台灣周邊淪為多方軍力交織的消耗戰區。

在國際格局方面，蔡上機形容重返白宮的川普將以「單挑全球」的姿態，透過關稅制裁與經貿對立干擾全球貿易體系，甚至可能引發多國聯合反制美國。

選戰預測：九合一「鐘擺效應」有利賴清德連任

針對2026年地方大選，蔡上機認為藍白兩黨在非中央權力的選舉中，合作默契將優於以往，極可能在縣市長版圖有所斬獲。然而，藍白陣營的局部勝選，恐引發綠營內部的生存危機，進而觸發政治「鐘擺效應」。

他分析，這種危機感將促使支持者在2028年總統大選時回流，確保賴清德在連任之路上獲得更穩固的保障。此外，針對民眾黨主席柯文哲的政治前景，蔡上機評論其聲勢高點已過，未來在缺乏突破性推力的情況下，重返權力巔峰的機會相對渺茫。

經濟展望：政經脫鉤 科技業仍居世界關鍵

儘管國內政治紛擾，蔡上機認為台灣2026年將呈現「政經分離」的現象。受惠於全球AI晶片需求與自動化技術趨勢，台灣高新科技產業的出口營收將持續推升國家整體GDP，維持世界舉足輕重的地位。不過他也提醒，這波經濟利潤主要集中於特定技術領域，一般傳統產業與大眾民生經濟恐怕較難從中直接獲益。

關鍵字：

台灣政治台海局勢九合一選舉賴清德國際局勢

