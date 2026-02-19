參選爆炸！松信議員藍新人恐6搶2　「學姐」王鴻薇、徐巧芯給建議

▲國民黨立委王鴻薇、徐巧芯。（合成圖／記者李毓康、湯興漢攝）

記者蘇靖宸/台北報導

國民黨2022年在台北市第三選區（松山、信義）贏得5席議員，隨王鴻薇、徐巧芯轉戰國會，已確定5名新人將挑戰這2個空缺，另徐的國會辦公室主任陳暉被點名，但尚未表態參選。作為「學姐」，王鴻薇表示，她覺得女生比較擅長空戰，男生則為陸戰，所以目前對女生來講絕對是勤跑基層，男生則加強空戰，不過因為民調加權、及做民調的時間，都會影響結果。徐巧芯也建議，空戰、陸戰缺一不可，尤其新人的知名度很重要，要多有議題曝光，同時平時地方活動也要積極參加。

女生擅空戰男生陸戰強

台北市松山、信義選區因人口減少，2022年議員席次自10席降為9席，包含2席婦女保障名額。當時國民黨提5席，在保障現任下，王鴻薇、徐巧芯、秦慧珠、戴錫欽挑戰連任，詹為元、滿志剛、田方倫、陳俞亦則爭取剩下1席，並由詹出線。民眾黨部分，推派中央黨部發言人楊寶楨參戰。最後，國民黨「提5上5」，楊寶楨則鎩羽而歸；另民進黨「提4上4」，由許家蓓、張文潔、許淑華、洪健益當選。

隨著王鴻薇、徐巧芯轉戰國會，許家蓓病逝而有3席空缺，加上王跟徐被認為「2人拿3席選票」，其票數若分散下來，有望讓藍營有多1席空間。目前國民黨內，有意角逐新人提名的有國民黨前發言人李明璇、「罷吳四騎士」成員滿志剛、松山富錦里里長李煥中、立法院長韓國瑜辦公主任許原榮、國民黨前發言人楊智伃，另徐巧芯國會辦公室主任陳暉被點名參選。

國民黨台北市黨部尚未確定提名幾席，若按照前例5席，在保障現任制度下，恐出現6搶2局面；但要注意的是，國民黨此次直轄市議員初選，青年最多民調可加權70%、未於同選區參選新人又可獲30%加權，所以屆時李明璇、楊智伃可獲100%加權，許原榮因首度參選公職，也有30%加權。

▲國民黨前發言人李明璇、楊智伃將競爭松信選區議員。（合成圖／記者湯興翰攝）

作為該選區的「學姐」，王鴻薇說，現在國民黨松山、信義的選將各有擅長，李明璇跟楊智伃聲量比較高，所以空戰上比較沒有問題；而許原榮在地服務很久，「我們松山、信義大概沒有一個里長不認識他」，會有一定的爆發力；另外滿志剛是在地人，以及身為里長的李煥中，當然也沒話講。至於陳暉從徐巧芯當台北市議員時就當其助理，在地經營也一段時間，所以她覺得女生比較擅長空戰，男生則為陸戰。

新人的知名度很重要

王鴻薇認為，那2位女生因為知名度比較高，所以聲量都比較大，一般來說就會比較被看好。另外做民調時間跟民調加權也是重點，時間上，許原榮跟楊智伃剛宣布不久，相信再跑一個月後，民調上有可能出現很大的不同，所以如果很快就做民調，對許跟楊就很不利，至於加權部分，滿志剛、李煥中則成為最吃虧的人。

王鴻薇表示，所以她覺得對女生來講絕對是勤跑基層，至於男生可以加強空戰，惟空戰需要累積一定聲量，非短期內就可以達成，不過她也要強調，目前民調加權的關係，對比較「成熟」的人不利。

同樣作為學姐，徐巧芯說，松信選區選民喜歡「有戰力」的議員，而且空戰、陸戰缺一不可，多有議題曝光，平時地方活動也要積極參加，與民眾有更多接觸的機會很重要。

徐巧芯指出，在松信選區裡面，她感覺看電視、網路節目或新聞的選民很多，所以這一塊也是兵家必爭之地，尤其新人的知名度很重要，要先知道你是誰才有可能選擇；最後就是初選時間很短，如何快速的讓民眾對你有印象很重要。