被前男友羞辱醜！21歲櫻花妹砸19萬整形重生　換臉對比照曝

記者王佩翊／編譯

日本戀愛實境秀《愛的鬣狗5》最新企劃「矽膠之愛：整形女的戀愛故事」（シリコン：ラブ〜整形女の恋物語〜）在2月10日播出後引發熱議。其中一名來賓是21歲的日本上智大學女大生「なの」，她在節目中坦言，自己是因為遭前男友羞辱長得醜，為了擺脫陰影，才不惜砸下95萬日圓（約新台幣19萬元）進行整形手術，同時公開自己削骨前的照片。

當在節目中被男性來賓詢問整形動機時，なの吐露了一段令人心碎的戀愛經歷。她透露，當時從高中到大學期間交往的前男友對她進行「精神虐待」。對方經常對她說，「妳應該去整形」、「應該要努力變可愛」、「跟妳在一起很丟臉」、「再瘦一點」等羞辱性言語，徹底摧毀了她的自尊心。

她說，「當時我沒有憤怒的情緒，只覺得自己長得醜，所以一切都不對。」なの回憶起那段黑暗時光，語氣中透露出無奈。她坦言當時已經走投無路，認為「如果不改變外貌就無法繼續活下去」，整形對她而言已經不是追求美麗，而是一種「求生手段」。

為了籌措手術費用，なの一邊就讀通信制高中一邊打多份工，靠自己的力量存下約100萬日圓（約新台幣20萬元）。與此同時，她也沒放棄學業，反而更加發奮圖強，最終憑藉自身實力考進日本知名學府上智大學。

在節目中，她分享了自己接受的整形項目。她形容鼻子整形是「必修科目」，而手術過程複雜到像是「把鼻子裡的骨頭像拼圖一樣挖出來再移植」。她還透露自己做了矯正蒜頭鼻的手術，以及削骨縮窄鼻翼的療程，可說是經歷了「鼻部整形全套課程」。なの甚至公開術後恢復期的照片，讓在場主持人與來賓都看得目不轉睛。