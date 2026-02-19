　
2026財運解析　從生命靈數看你適合「攻」或「守」？

▲2026財運解析　從生命靈數看你適合「攻」或「守」。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者胡至欣／採訪報導

2026想把財運拉起來，第一步不是亂投資，而是先搞懂自己今年適合「攻」還是「守」。生命靈數導師賈斯柏，整理出1號到9號人的年度理財方向，避免因盲目跟風而導致財損。

▲▼生命靈數講師賈斯柏。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲生命靈數講師賈斯柏。（圖／記者鄭遠龍攝）

【生命靈數怎麼算？】把西元出生年月日的所有數字拆開相加，直到剩下個位數為止。例如以劉德華（1961年9月27日）為例：1+9+6+1+0+9+2+7=35，再將3+5=8，即為「8號人」。

▲▼1號人別衝動聽信明牌。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

▲1號人別衝動聽信明牌。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核；以下同）

1號人：宜「攻」

今年財運狀態不錯，適合主動攻勢、轉職或創造新事物。

建議：發揮創意與創造力來增加財運，但要小心因被誇獎而衝動請客或亂花錢，且不可輕信朋友提供的投資名牌。

▲▼2026開運行動指南。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

▲2號人慎選合夥人才有財。

2號人：宜「守」

今年不宜主動進攻，若要投資，關鍵在於選對合作對象。

建議：運用敏銳度觀察並遠離負能量的人（如愛抱怨、情緒勒索者），因為負面能量會直接影響財運。

▲▼2026開運行動指南。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

▲3號人投資前先諮詢身邊有經驗的人。

3號人：宜「攻」

今年是可以進攻的一年，但要克服孩子氣、容易相信不切實際事物的個性。

建議：在做重大投資決定前，先諮詢身邊有經驗或具備「老靈魂」的人，聽取專業建議。

▲▼2026開運行動指南。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

▲4號人適合長期穩健的投資。

4號人：宜「守」

追求穩定的4號人不適合追求暴利或快節奏的投資，那會造成安全感缺失而影響運勢。

建議：選擇長期穩固的理財方式，例如房地產，這類穩定的投資對4號人較有利。

▲▼2026開運行動指南。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

▲5號人透過旅遊轉換磁場能提升財運。

5號人：宜「攻」

5號人的能量與大自然相近，財運多在「外面」。

建議：透過旅遊、轉換磁場或往外發展（如遠處出差）來提升財運。保持心情愉快，錢財自然會隨人際關係的拓展而來。

▲▼2026開運行動指南。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

▲6號人要防止借錢有去無回。

6號人：宜「守」

「守」的重點不在於賺多少，而是不要把錢借出去。

建議：防止因慈悲心氾濫而把錢借給可憐人，結果「有去無回」。身上不要留太多現金，可將錢交給家人保管或定存。

▲▼2026開運行動指南。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

▲7號人興趣變專業能變現。

7號人：宜「守」

今年應著重於「內觀」，並思考工作的意義是否符合本性。

建議：將興趣轉化為專業，並與他人分享。當專業能力變強且做的是讓內心高興的事時，財富自然會隨之而來。

▲▼2026開運行動指南。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

▲8號人攻長線見好就收，做公益幫運勢加乘。

8號人：宜「攻」

8號人具備極佳的投資眼光，今年非常適合投資。

建議：採取長期佈局與規劃，避免「賭身家」或過於貪心的冒險行為。賺錢後應撥出部分做公益，透過幫助他人讓正向能量循環，吸引更多財富。

▲▼2026開運行動指南。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

▲9號人行善積德添財運。

9號人：宜「守」

9號人的財運與其「讓世界更好」的使命息息相關。

建議：透過行善積德、服務他人來提升運勢。若能做到「日行一善」甚至「日行三善」，不僅能提升財運，甚至能改變命運。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

