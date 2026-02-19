鄰居糾紛「強拍無辜幼童」　婦人手機被摔壞還得賠3萬9千元

▲謝姓男子為保護妻子和小孩，搶走女鄰居手機摔爛阻止拍攝。（示意圖／Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名廖姓女子和樓上鄰居徐女因故勢如水火，見面就吵架，2023年間，廖女晚上出門倒垃圾，持手機近距離對著剛到家下車的徐女狂拍，更將鏡頭對著徐女2名年幼子女問「有這種爸媽丟不丟臉」等語，徐女和丈夫謝男奮力保護孩子，告廖女求償，法官判決廖女須賠3萬9000元確定。

本案發生於2023年8月4日晚間7點多，廖女出門倒垃圾，見到徐女一家四口剛到家下車，廖女左手提2袋垃圾，右手持手機在胸前迎面拍攝徐女和2名幼童，擦身而過後，廖女刻意放慢腳步倒退走，繼續朝徐女和小孩錄影，嘴裡唸唸有詞。

▲廖姓女子和徐姓女鄰居結怨甚深，見面動輒持手機互拍示威。（示意圖／翻攝自pixabay）

雙方已非首次這樣衝突，謝男急忙擋住廖女、逼退到馬路對面隔開一段距離，不料才轉身，廖女又衝上前繼續朝徐女和小孩的臉部與上半身錄影，幾乎貼身，謝男和徐女連忙遮擋廖女、保護小孩，廖女左蹦右跳，一直找空隙狂拍。

謝男和徐女企圖拿走廖女手機制止拍攝，3個大人當街追逐、拉扯，謝男奪下廖女手機，往地上連摔2次摔爛，雙方鬧上警局，徐女為自己和2名子女提告求償，主張廖女侵害隱私權、肖像權與個資，應賠償3人各10萬元。

廖女不認錯，辯稱徐女常罵她但不承認，所以遇到徐女就會開手機錄影自保，徐女和謝男也會用手機拍她，且她的手機遭謝男摔爛、所有資料都沒了，不可能不當使用拍到的影像。

▲大人吵架爭搶手機，2名幼童在旁目睹。（示意圖／翻攝自unsplash）

法官勘驗事發時現場街道監視畫面，認定廖女先惹起事端，且不理會謝男夫妻一再攔阻，反而更貼近持續攝錄幼童，已不法侵害徐女和小孩隱私權及個資，情節重大，民事一審判決廖女應賠償鄰居1家3人各1萬3000元，因廖女手機被摔壞無法讀取資料，不構成侵害肖像權，此部分免賠。

廖女反告徐女當時也拿手機拍攝她，同樣侵害她隱私、肖像與個資，向徐女求償5萬元，一審認為徐女反蒐證屬於正當防衛，也未做不當利用，判廖女敗訴。民事二審駁回廖女上訴，維持一審判決確定。

雙方另有刑事官司，廖女另告謝男涉犯毀損罪嫌，謝男不認罪，指廖女錄影臭罵他太太是「髒話女」，還問他小孩「有這種爸媽丟不丟臉」等語，他為保護妻小隱私與安全，基於正當防衛與緊急避難需求，情急奪下廖女手機摔爛。

刑案一審認為當下雙方3人激烈言語和肢體衝突，謝男已無法光靠口頭要求，就能讓廖女停止錄影並刪除影像，摔爛廖女手機，是一般人為了制止錄影可能會有的合理反應，屬於正當防衛，判謝男無罪。

刑案二審仍認同廖女先惹起事端，但謝男防衛過當，既已奪走廖女手機阻止拍攝，可報警交給警方處理，不必摔爛手機，改為輕判謝男罰金1萬元，上訴三審經最高法院駁回上訴而定讞，謝男另被判賠廖女2433元確定。

擁有碩士學位、從事業務工作的謝男，在本案發生前3個多月，也因護妻與廖女用手機互拍起衝突，將廖女打成腦震盪，已被依傷害罪判處拘役50天、得易科罰金5萬元定讞。