13萬人研究曝：每天2杯咖啡「失智風險降18%」　紅茶也有效

▲ 每天喝咖啡可望預防失智。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

近年來55歲以上族群罹患失智症風險倍增，估計至2060年每年將新增近百萬例，不過最新研究揭露，每天喝2到3杯咖啡可能是預防失智症的關鍵。美國麻州劍橋研究團隊發表的大型研究指出，每日飲用含咖啡因的咖啡或茶不僅可降低失智風險，還能延緩認知功能衰退。

43年追蹤13萬人 咖啡因降18%失智風險

根據《紐約郵報》，這項研究分析長達43年的追蹤數據，涵蓋逾13萬名參與者，結果顯示每天飲用咖啡因含量最高的受試者，罹患失智症的機率比不喝或少喝咖啡的人降低18%，含咖啡因的茶類也有類似效果，無咖啡因的茶類則無此作用。

神經保護成分減少發炎 對抗認知衰退

研究作者王丹尼爾（Daniel Wang）表示，「在尋找失智症預防方法時，我們認為咖啡這種普遍的飲品可能是一種有前景的飲食干預方式。」研究團隊發現，咖啡和茶含有特定的「神經保護」成分，能減少發炎反應和細胞損傷，同時對抗認知功能下降。

高低風險族群都有效 遺傳因素不影響

另一名研究作者、哈佛公共衛生學院博士生張宇（Yu Zhang，音譯）指出，「我們也比較不同失智症遺傳風險的人群，並得出相同結果，這代表咖啡因對失智高風險和低風險族群可能同樣有益。」

專家提醒：咖啡因非萬靈丹 需搭配健康生活

不過專家也提醒，咖啡因只是認知保護拼圖的一塊，遺傳、高血壓、糖尿病、肥胖、缺乏運動等因素皆可能影響失智風險。