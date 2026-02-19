繼父性侵、親父逼賣身！櫻花妹「國中賣原味內褲」　17歲賣淫養家

▲役満ろ萬公開自身經歷。（圖／IG／yakumanroman）



記者王佩翊／編譯

日本一名33歲女子公開了自己從青少年時期便投入性產業的驚人過往，她因長期遭到家暴、繼父性侵，從10多歲開始從事援交維生，不僅如此，她還必須用賺來的錢支撐整個家庭的經濟。

根據日本週刊SPA!報導，33歲的「役満ろ萬」在3到4歲時，單親的母親再婚，然而繼父卻經常對她施暴，甚至在她5歲時，會因為她寫不好平假名就讓她脫到只剩內衣，關進陽台。

更可怕的是，繼父還會趁她睡覺時猥褻她。相較之下，同母異父的弟弟卻沒有遭受任何虐待，這讓她從小就意識到「大概只有我不一樣」。所以當她偶然看到親子手冊，發現親生父親的存在時，反而一點也不驚訝。

役満ろ萬小學時期是個愛泡圖書館的乖學生，甚至在國一就取得英檢準二級，但父母從未給予她任何肯定。逐漸地，她開始質疑自己努力的意義。從國一開始，她透過網路論壇認識男性，並開始賣起「原味內衣褲」，與所謂的不良少年來往親密。

國三時，家庭衝突達到高峰。母親對她說，「要是沒有你，這個家就能平靜了」，讓她深刻感受到自己是多餘的存在。最後母親哭著打電話給親生父親說，「我沒辦法再養她了」，她就這樣被送走了。

與親生父親同住後，生活確實有了改善。父親每天接送她上下學，讓她不用轉學。然而好景不長，原本經營不動產事業的父親，卻在2008年金融海嘯的衝擊下陷入困境。17歲那年，父親向她下跪道歉，表示無法再支付學費。

當她告訴父親自己會「用身體賺錢」時，父親竟然給了她一封長信。在信中，父親要求她每天借給他2萬日圓（約新台幣4千元）。更誇張的是，父親甚至在她18歲時主動介紹她到成人影片公司工作，雖然她最後只拍了幾部就退出了。

為了賺錢，「役満ろ萬」投入所謂的「外送茶」行業，在網路論壇上偽裝成素人接客，實際上背後卻是有組織運作、沒有風俗營業許可的非法外送性服務。由於沒有固定的「服務時間」限制，她可以靈活控制工作節奏，因此能夠快速賺取大筆金錢。

因為這樣的背景，她對男性完全沒有期待，認為大多數男性骨子裡都抱持著「趁機把女性當成性慾對象」的想法，這讓她感到噁心。從17歲到23歲期間，她甚至染上毒癮，而男性對她來說不是愛情對象，只是免費提供毒品的工具人。

3年前，母親罹患重病，「役満ろ萬」主動提議同住照顧。沒想到最後變成她必須獨自負擔起母親、弟弟和母親的第三任丈夫的生活。他們購買了一棟價值約4500萬日圓的房子，雖然房子是繼父的名字，但實際上卻是由「役満ろ萬」負擔房貸。而她忍了3個月，終於和弟弟逃離那個家。

ETtoday新聞網提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113。