分析／蔣萬安推「無菸城市」口號或硬仗？　找藍委先修法才實際

▲台北市長蔣萬安推動無菸城市政策待考驗。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安日前宣示，將推動「台北無菸城市」計畫，明確規範僅能在指定區域吸菸，目標在今年底前提出具體方案。然而，行政體系巡邏、取締開罰人力短缺，政策初上路仰賴民眾檢舉，執行成效恐低落，密閉吸菸室設置規範也相當嚴苛，這些瓶頸恐使政策「喊得大、做得小」，甚至無法真正落地執行。市府相關人士坦言，想達到無菸城市的完美構想，除了修改地方自治條例報請中央核准外，台北市5名藍委也得儘速提出《菸害防制法》修正版本，才有機會在年底前助蔣實現政治諾言。

跳脫過往僅以「劃設禁菸區」為主的作法，蔣萬安改採「原則禁止、例外開放」新模式，將抽菸民眾集中至市府劃設的吸菸區內，未來民眾不得隨意在路邊吸菸，透過制度設計讓吸菸者與非吸菸者有效分流，進而營造更永續、友善的公共環境。蔣萬安宣布推動無菸城市政策後，第一個執行區域就在迪化街年貨大街擴大禁菸範圍，現場設置開放式吸菸區，只是徒步需十五分鐘；而據記者實地走訪，發現不少癮君子及攤商不願走那麼遠，便在年貨大街外圍的南京西路、民樂街上的小巷裡吞雲吐霧，導致附近居民大表不滿。

▲迪化街入口處有禁菸標示。（圖／記者鄭佩玟攝）

台北無菸城市喊17年 郝龍斌、柯文哲也曾宣示推動

回顧台北市過去17年的無菸政策歷程，前台北市長郝龍斌與柯文哲任內，亦曾提出「無菸城市」政策構想。郝以戒菸輔導為核心，在公共場域設置諮詢與輔導資源，嘗試透過柔性治理降低吸菸行為，但由於缺乏長期制度化與完整配套，相關政策多停留在示範與宣導層次。柯則採取擴大戶外公共空間的禁菸範圍，並透過設置定點吸菸區，試圖緩解政策推動與民眾之間的衝突，但吸菸區數量、空間配置合理性及執行一致性方面，仍與理想存在明顯落差。

此次蔣萬安再度提出無菸城市擘劃藍圖，雖引發社會廣泛討論，但在吸菸族群與一般民眾如何有效分流、取締人力不足，以及吸菸室設置困難等問題上，市府仍有待研議。台北市政府研考會主委殷瑋近期發出多支影片指出，根據現行《菸害防制法》規定，台灣要設置密閉吸菸室需要一套合規的濾氣系統，預算將被大幅提高，且雖然年貨大街有衛生局稽查人員排班巡邏，勸導及開罰在禁菸區吸菸的民眾，但衛生局人力絕對不夠，市府只能透過委任的方式，讓公園處、環保局跟警察局都有取締開罰的能力，民眾也可以透勸導的方式，提醒在禁菸區吸菸的人離開。

衛生局人力有限 政策執行恐陷空轉

據瞭解，面對北市府禁菸稽查人員不足問題，衛生局起初對於蔣萬安拋出「無菸城市」規劃略有抗拒，認為光是年貨大街值班巡邏排班就已經人力吃緊，未來要發展到台北市都禁菸，恐怕得擴充上百人力執行巡查勤務，初步僅能調動公園處及環保局協助，無法長期營運。曾在市府衛生機關工作的相關人士表示，市府跟議員都能針對地方自治條例啟動修法程序，將取締、開罰公權力下放到各局處或是委外處理，但因為涉及罰鍰，台北市修法通過後還要上報行政院衛福部定。

針對設置公共吸菸區的理想，台北市政府原想參考外國案例，規劃密閉吸菸室以完全隔絕煙霧，但根據現行《菸害防制法》及《室內吸菸室設置辦法》規範，僅限旅館、商場、餐飲店、酒吧、夜店及老人福利機構得設置密閉式吸菸區，必須為獨立空間、負壓設計、具備獨立排氣系統，單一面積6至35平方公尺，且須通過專業檢查及每兩年複查，並無許可於戶外搭建密閉吸菸室。

無菸城市難一步到位 逐步推動修正配套

市府人士指出，密閉吸菸室設置受法規限制，且購買相關濾氣系統經費昂貴，設置吸菸室還得安排警力巡邏，確實不是市府可以負擔的成本，應該從「半開放式吸菸區」開始試行，以編織繩、植栽劃分區域，保留一定空間用來通風。此外，吸菸區位置可安排在人流少的地方，明確標示讓非吸菸族群避開，雖然菸味還是會飄散至吸菸區外，但起碼已先達到分流效果。

「禁菸政策就像交通政策一樣，需要逐步推動、修正配套，絕對無法一步到位。」該人士強調，蔣萬安提出無菸城市理念，台北市5位國民黨籍立委也應以「守護非吸菸族群健康」的立法初衷出發，協助修改《菸害防制法》對於室內吸菸區的規範，才有機會完全防止一般民眾吸到二手菸。如今的台北，不僅是首善之都，更是迎接大量國際旅客、承辦多項國際級運動賽事與大型會展的國際城市，蔣政府是否已準備好，帶領整座城市共同蛻變、全面升級？「無菸城市」是為口號或硬仗？蔣萬安及其市政團隊的決心與執行力仍有待觀察。

▲記者走訪迪化年貨大街禁菸區，發現有民眾躲在小巷弄抽菸。（圖／記者鄭佩玟攝）