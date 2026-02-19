　
國際

全身87%皮膚脫落、雙眼失明！　30歲女吃醫生開的藥竟得罕病

▲▼醫院。（圖／CFP）

▲ 艾蜜莉幾乎完全失去視力。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國伊利諾州芝加哥一名30歲單親媽艾蜜莉（Emily McAllister）2022年9月開始服用醫師開立的新抗癲癇藥物，未料16天後出現眼睛紅腫、臉部唇部腫脹等異常症狀，隨後更惡化為全身起疹、呼吸困難，最終被診斷罹患罕見且致命的「史蒂芬強生症候群」（SJS），全身高達87%皮膚壞死脫落，雙眼更因此失明。

綜合《太陽報》等外媒，艾蜜莉原先從事藥物濫用諮詢工作，當時感覺身體極度不適，「我不確定那是什麼，只知道情況不對勁」，第2天她的妹妹趕到家中時，她已經意識不清、呼吸困難，臉上開始出現水泡狀疹子並迅速擴散，疼痛難耐，送醫後確診為史蒂芬強生症候群，這是一種因藥物過敏引發的嚴重皮膚疾病，可能由抗生素或抗癲癇藥物誘發。

根據美國克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）資料，SJS症狀包括發燒、口腔喉嚨疼痛、眼睛灼熱、皮膚出現紅紫色疹子及水泡，受損皮膚表層會壞死脫落，病灶可能擴散至眼睛、胸部、口鼻、泌尿道及生殖器官，更嚴重者會演變成「中毒性表皮壞死症」（TEN），影響超過30%皮膚面積，死亡率高達30%。

艾蜜莉隨即被送進燒燙傷病房，此後3年間多次進出醫院與死神搏鬥，接受眼瞼重建、幹細胞移植、唾液腺移植及3次子宮手術，眼睛更動了6次刀。如今她雙眼被判定為法定失明，左眼完全失去視力，右眼雖配戴特殊隱形眼鏡仍視力不佳，多名專家宣判她視力無法自然恢復。

她坦言，「我現在兩眼失明，病情嚴重到影響終身，我的人生完全變了，現在被認定為殘障人士」，儘管如此，她仍試圖保持樂觀，「我覺得自己很幸運能活下來，因為SJS可能致命，我很慶幸還能繼續活著，陪伴女兒長大。」

02/16 全台詐欺最新數據

小港彩券行「連2天」開出大紅包！

史蒂芬強生藥物過敏皮膚病失明案例抗癲癇

