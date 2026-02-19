　
社會 社會焦點 保障人權

獨／男師害慘單親媽照常任教　家屬怒控生前不探視死後猛上香

▲范姜老師簽下一百萬元借據一毛都沒還，還陸續刷爆Ｃ女的信用卡。（圖／記者張君豪翻攝）

▲范姜老師簽下一百萬元借據一毛都沒還，還陸續刷爆Ｃ女的信用卡。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

新北一名單親媽媽C女（47歲）因誤信台北市某公立國小的范姜姓老師也是愛毛孩的暖男，雙方陷入熱戀後，先後遭對方借貸、持女方信用卡刷卡、辦理信貸維生，C女3張信用卡都被刷爆且負債將近400萬元；但男師始終不願償還債務，導致C女迫於龐大生活壓力，在2024年底在自家吞下逾200顆藥物昏迷送醫腦死。

隔年經家屬召開家族會議後拔管結束C女生命，但到新聞披露時，誆騙C女、刷爆女方卡片騙辦信用貸款的男老師一毛錢都沒有還，甚至還申請破產更生協商，企圖規避償還債務責任。

家屬難忍女兒遭該男師欺騙感情和掏空財產，C女前夫也從國外飛回台灣幫忙找律師，揚言對以談戀愛手法掏空C女資產的男師提告，但後來因C女腦死後身體狀況急速衰減，家屬無奈在去年同意拔管，這名男師積欠C女的400多萬債務也因C女死亡後「人死債消」，家屬根本無處討回公道。

▲范姜老師簽下一百萬元借據一毛都沒還，還陸續刷爆Ｃ女的信用卡。（圖／記者張君豪翻攝）

更扯的是，事發後家屬曾透過男師任教校方要求他出面負責，這才發現男師先後擔任北市某兩間公立國小的學務、教務主任。C女家屬透露，該男師似乎長期有投資股票、期貨指數習慣，但投資眼光並不高明，導致拿借款投資屢屢慘賠，家屬手邊有該老師向C女商借100萬的借條和取走C女信用卡的刷卡、增貸帳單等證據，但從C女仰藥腦死後到拔管死亡這段期間，對方都沒有來探視，「連一毛錢都沒有還。」

更讓家屬心寒的是，C女身亡後家屬設好靈堂，男師每天凌晨都來C女靈前上香並簽名，家屬怒批，「花女人錢花到人都死了還賴帳，每天來上香是求原諒、求悔過？還是來挑釁、激怒家屬？」

對此《ETtoday新聞雲》記者致電校方詢問處置方式？校方回覆：校方依規定通報北市教育局督學，校方也請范姜老師去面對家屬溝通。北市教育局則回應：本案涉及教師個人感情問題，教育局會請學校進步了解情況，若經查明有違法情事，學校可依《教師法》、《教師考核辦法》相關規定，若當事老師因言行不檢損害教師聲譽行為、會進行適當處置。

截至本新聞出稿日，男師仍是北市該學校的雙語體育科任教師，最讓家屬感嘆，C女用自己性命做最後抗議，渣男老師在她死後繼續賴帳欠債，校方、北市教育局竟然都沒有進行懲處。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

2024年11月27日中午，北市永和區環河西路二段一處民宅發生一起單親媽媽昏迷送醫急救事件，47歲C姓女子被家屬發現吞服超過200顆藥物，喪失意識，雖經119送醫搶救，雖一度恢復生命徵象，但因C女腦部缺氧形成腦死狀態，經醫師評估已成植物人，後經家屬開會商討後同意拔管，C女宣告死亡。

