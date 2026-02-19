獨／男師害慘單親媽照常任教　家屬怒控生前不探視死後猛上香

▲范姜老師簽下一百萬元借據一毛都沒還，還陸續刷爆Ｃ女的信用卡。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導



新北一名單親媽媽C女（47歲）因誤信台北市某公立國小的范姜姓老師也是愛毛孩的暖男，雙方陷入熱戀後，先後遭對方借貸、持女方信用卡刷卡、辦理信貸維生，C女3張信用卡都被刷爆且負債將近400萬元；但男師始終不願償還債務，導致C女迫於龐大生活壓力，在2024年底在自家吞下逾200顆藥物昏迷送醫腦死。



隔年經家屬召開家族會議後拔管結束C女生命，但到新聞披露時，誆騙C女、刷爆女方卡片騙辦信用貸款的男老師一毛錢都沒有還，甚至還申請破產更生協商，企圖規避償還債務責任。



家屬難忍女兒遭該男師欺騙感情和掏空財產，C女前夫也從國外飛回台灣幫忙找律師，揚言對以談戀愛手法掏空C女資產的男師提告，但後來因C女腦死後身體狀況急速衰減，家屬無奈在去年同意拔管，這名男師積欠C女的400多萬債務也因C女死亡後「人死債消」，家屬根本無處討回公道。





更扯的是，事發後家屬曾透過男師任教校方要求他出面負責，這才發現男師先後擔任北市某兩間公立國小的學務、教務主任。C女家屬透露，該男師似乎長期有投資股票、期貨指數習慣，但投資眼光並不高明，導致拿借款投資屢屢慘賠，家屬手邊有該老師向C女商借100萬的借條和取走C女信用卡的刷卡、增貸帳單等證據，但從C女仰藥腦死後到拔管死亡這段期間，對方都沒有來探視，「連一毛錢都沒有還。」



更讓家屬心寒的是，C女身亡後家屬設好靈堂，男師每天凌晨都來C女靈前上香並簽名，家屬怒批，「花女人錢花到人都死了還賴帳，每天來上香是求原諒、求悔過？還是來挑釁、激怒家屬？」

對此《ETtoday新聞雲》記者致電校方詢問處置方式？校方回覆：校方依規定通報北市教育局督學，校方也請范姜老師去面對家屬溝通。北市教育局則回應：本案涉及教師個人感情問題，教育局會請學校進步了解情況，若經查明有違法情事，學校可依《教師法》、《教師考核辦法》相關規定，若當事老師因言行不檢損害教師聲譽行為、會進行適當處置。



截至本新聞出稿日，男師仍是北市該學校的雙語體育科任教師，最讓家屬感嘆，C女用自己性命做最後抗議，渣男老師在她死後繼續賴帳欠債，校方、北市教育局竟然都沒有進行懲處。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

獨／聖石公關長邀刑事局高層餐敘 檢警提前發動拘搜驚險破局



獨／聖石金業公關長背景曝！洗腦警官、記者瘋投資 海削千萬被捕



獨／狼父警性侵女兒348次陳屍家中 另涉性騷女警遭吃案迄無真相