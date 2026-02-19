叼菸惡男4／挑釁女友被「燒成火球」慘死！姊心碎：皮膚還黏在牆上

▲叼菸惡男撞死人後站在路邊簽名。（圖／ETtoday資料照）

記者陳以昇／整理報導

台中市西屯區一處民宅前2024年4月間發生情侶糾紛事件！事發前一個月撞死29歲工程師的「叼菸惡男」李男，與謝姓女友因感情糾紛，遭女友潑汽油燒死，法院審理時，李母淚灑法庭，李姊則稱弟弟的皮膚還黏在家中牆面、椅子上，建請國民法官重判無期徒刑，但女友最後被依家暴殺人等罪2025年12月24日遭判14年有期徒刑定讞。

▲屋內遭燒成一片焦黑。（資料圖／民眾提供）

回顧整起案發經過，2024年4月9日41歲李男清晨帶著賴姓小三回家，疑似得知34歲謝姓女友要前來家中，為了支開謝女，他謊稱家中2台機車沒油，要女友前往加油站幫買汽油，孰料，當天上午8時38分左右，謝女買完汽油開著陳姓乾哥的賓士到場，卻撞見李男與賴女在一起，頓時情緒崩潰，雙方在李家門前爆發激烈爭吵，互相潑灑大量汽油。

衝突過程中李男還將汽油桶提到謝女面前，語帶挑釁嗆聲「不然妳點火啊」，再大搖大擺走進家裡，氣得謝女雙手掩耳崩潰吼叫，撥開試圖上前安撫的賴女尖叫「他騙我」，接著闖入屋內對著李男點火，李男瞬間被燒成一團火球不斷慘叫，屋內也被波及部分燒到焦黑，李男家人嚇壞趕緊報警處理，現場一共造成3人受傷，包括全身68%二度燒燙傷的李男、為救火受有輕傷的李母，以及手部灼傷的謝女，李男經數日的搶救過後，於同年月13日宣告不治。

據了解，案發當時34歲的謝女有碩士學歷、在醫美診所擔任業務總監，她先前就曾懷疑李男出軌，案發當天撞見李男、賴女在一起讓她大受打擊。經檢方調查過後，謝女最後被依照家暴殺人等罪嫌提起公訴。

李母在法院審理時，回顧當天經過一度落淚離席，她在庭上激動表示，「是我求她，叫她幫忙救火的！」，辯護律師則稱，從犯案影片可發現，李女有多次終止行為的機會，並非一時失控，放火殺人犯意明確；李男的姊姊則稱，弟弟燒焦的皮膚還黏在家中椅子、牆面上，家人的痛苦猶如在地獄中，建請國民法官重判無期徒刑。

台中地方法院一審依照殺人罪，判處謝女有期徒刑14年，案經上訴台中高分院，維持原判決，全案上訴至最高院，2025年12月24日上訴遭駁回，全案定讞。

