叼菸惡男3／帶小三被撞見！挑釁女友「潑汽油點火」　他遭活活燒死

▲叼菸惡男被女友點火焚身。（圖／記者許權毅攝，下同）

記者陳以昇／整理報導

台中市西屯區一處民宅前2024年發生情侶糾紛事件！一名李姓男子疑似帶小三回家被女友撞見，雙方爆發激烈衝突，過程中李男挑釁女友，還要對方點火，孰料，女友一怒之下真的動手點火，李男頓時遭烈焰焚身，全身68%二度燒燙傷，經緊急送醫搶救5天後宣告不治，而李男的身分竟是先前撞死矽品工程師的「叼菸惡男」。

回顧整起案發經過，2024年4月9日41歲李男清晨帶著賴姓小三回家，疑似得知34歲謝姓女友要前來家中，為了支開謝女，他謊稱家中2台機車沒油，要女友前往加油站幫買汽油，孰料，當天上午8時38分左右，謝女買完汽油開著陳姓乾哥的賓士到場，卻撞見李男與賴女在一起，頓時情緒崩潰。

透過監視器畫面得知，當時李男與謝女在賓士車前爆發激烈爭吵，雙方互相潑灑大量汽油，過程中李男還將汽油桶提到謝女面前，語帶挑釁嗆聲「不然妳點火啊」，再大搖大擺走進家裡，氣得謝女雙手掩耳、崩潰吼叫，撥開試圖上前安撫的賴女尖叫「他騙我」，接著闖入屋內對著李男點火。

由於火勢猛烈，李男瞬間被燒成一團火球不斷慘叫，屋內也被波及部分燒到焦黑，李男家人嚇壞趕緊報警處理，現場一共造成3人受傷，包括全身68%二度燒燙傷的李男、為救火受有輕傷的李母，以及手部灼傷的謝女，全案依照公共危險罪、殺人未遂罪嫌偵辦，但李男經數日的搶救過後，仍因傷勢過重，於同年月13日宣告不治。

李男同年3月間才因撞死29歲矽品陳姓工程師，還在現場態度輕佻叼菸簽名，被媒體稱為「叼菸惡男」，之後又搞神隱遭拘提，最終以30萬元金額交保，孰料，事隔僅一個月李男再度躍上媒體版面竟是因與女友的感情糾紛，涉過失致死部分，因李男已死亡獲不起訴處分，至於謝女縱火殺人案，最後被依家暴殺人等罪嫌提起公訴，全案於2025年12月26日判刑14年定讞。