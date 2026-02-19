叼菸惡男2／撞死人拒接警來電　遭拘提「上手銬腳鐐」哭喊：對不起

▲台中叼菸惡男撞死工程師，移送時數度鞠躬道歉，泣不成聲。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者陳以昇／整理報導

台中市忠明南路、五權五街路口2024年發生一起嚴重車禍！一名29歲陳姓工程師要前往矽品上班時，遭李姓男子駕車從後方猛撞，還拖行至少20公尺遠，陳姓工程師頭部重創，送醫搶救36小時宣告不治。而李男肇事後叼菸在現場走來走去，簡單留下資料後就離開現場，還大搞失聯，遭拘提到案後才痛哭鞠躬道歉。

回顧整起案發經過，陳姓工程師2024年3月12日騎乘機車準備上班，事發當時他沿西區忠明南路直行，在五權五街停等紅燈時，遭李男從後方闖紅燈猛力追撞，且41歲李男幾乎沒剎車，將人拖行至少20公尺遠後才停下。由於撞擊力道猛烈，陳男的機車還嵌入了李男轎車車頭，陳男則是頭部重創、失去呼吸心跳，送醫搶救36小時後宣告不治。

李男肇事後竟在現場叼著一根菸走來走去，見救護車到場還在一旁與友人聊天，伸手比劃撞擊方向及位置，神情相當輕鬆，一副事不關己的態度，令家屬感到相當憤怒，而他第一時間僅留下簡單的資料後就離開現場，面對員警致電要求到案說明，他更以「要拜拜」的離譜理由推託，最後乾脆不接警方來電。

李男惡劣的態度惹怒檢方，檢警同年月14日持拘票前往李男住處逮人，發現李男竟在家中呼呼大睡，供稱自己是「唸經唸到睡著」，並沒有拒接警方來電。李男警詢後遭移送地檢署，他頭戴安全帽、雙腳銬上腳鐐，頭低低不斷鞠躬，面對媒體追問是否要道歉，這才泣不成聲喊，「對不起、對不起、歹勢、歹勢」，自稱「我有要踩煞車啊」。

李男經檢方複訊過後，李男以30萬元交保、限制出境出海，孰料，一個月後李男竟因與謝姓女友爆發爭吵，遭女友潑灑汽油活活燒死，與陳男的過失致死案因肇事者已死亡，依照刑事訴訟法第252條全案不起訴。