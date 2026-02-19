叼菸惡男1／猛撞等紅燈工程師！拖行20m奪命　他叼菸現場晃啊晃

▲台中29歲工程師遭撞斃，肇事駕駛還叼菸在現場走來走去、比手畫腳。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者陳以昇／整理報導

台中市忠明南路、五權五街路口2024年發生一起嚴重車禍！一名29歲陳姓工程師要前往矽品上班時，遭李姓男子駕車從後方猛撞，還拖行至少20公尺遠，陳姓工程師頭部重創，送醫搶救36小時宣告不治。而李男肇事後，還神情輕鬆地在現場叼著菸走來走去，一度伸手比劃撞擊位置、方向，畫面曝光令家屬十分憤怒，也因這幕遭外界稱其為「叼菸惡男」。

回顧整起案發經過，陳姓工程師2024年3月12日騎乘機車準備上班，事發當時他沿西區忠明南路直行，在五權五街停等紅燈時，遭李男從後方闖紅燈猛力追撞，且41歲李男幾乎沒剎車，將人拖行至少20公尺遠後才停下。由於撞擊力道猛烈，陳男的機車還嵌入了李男轎車車頭，陳男則是頭部重創、失去呼吸心跳。

透過陳男的行車紀錄器畫面可發現，李男肇事後見救護車到場搶救時，竟將口罩拉下，嘴上叼著一根菸，神情一派輕鬆，絲毫無撞到人的驚慌、愧疚感，還雙手背在背後走到車前巡視，並一度蹲下查看車輛，再伸手比劃來車方向、模擬撞擊，隨後便被警方帶到一旁進行酒測。

至於傷勢嚴重的陳姓工程師，因腦部受創嚴重，緊急送醫搶救後雖然恢復心跳，但經緊急手術後仍不幸宣布腦死。陳男家屬忍痛決定拔管，不料，陳男因傷勢過重，撐不到拔管人就走了。

而李男案發過後態度輕佻、神隱未現身道歉，就連警方打電話要求他到案說明，他都以「要拜拜」的理由推託，後來更索性不接警方電話，直到案發3日後遭檢警持拘票上門逮人，他才在移送時數度彎腰鞠躬痛哭道歉，連喊數次「對不起、歹勢」。

李男經檢方複訊過後，李男以30萬元交保、限制出境出海，孰料，一個月後李男竟因與謝姓女友爆發爭吵，遭女友潑灑汽油活活燒死，與陳男的過失致死案因他已死亡，依照刑事訴訟法第252條全案不起訴。

▼台中29歲工程師遭撞斃，監視器拍下撞擊瞬間。（圖／記者白珈陽翻攝）