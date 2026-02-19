　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

打菜嗨唱〈雪中紅〉！蕭美琴蘇巧慧化身志工　拚手速挑戰500愛心便當

▲蘇巧慧與蕭美琴前往新北市「惜食台灣行動協會」，化身一日志工，推廣珍惜食材與社會關懷。（圖／蘇巧慧辦公室提供，下同）

▲蘇巧慧與蕭美琴前往新北市「惜食台灣行動協會」，化身一日志工，推廣珍惜食材與社會關懷。（圖／蘇巧慧辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

農曆年前，副總統蕭美琴與民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧化身「一日志工」，來到新北市「惜食台灣行動協會」送暖。兩人與協會幹部、扶輪社友及泰北高中師生們通力合作，挑戰在中午前完成500個愛心便當的「超級任務」。

為推廣珍惜食材與社會關懷，蘇巧慧和蕭美琴在農曆新年前夕，到新北市「惜食台灣行動協會」化身一日志工，與國際扶輪前總監、協會創會理事長簡承盈、榮譽副理事長陳茂仁、副理事長黃永輝，以及扶輪社3521地區社友、泰北高中師生及在地里長和志工，一同洗菜、打菜、送餐，順利將500個便當即時於中午用餐時間前完成，並交由在地里長、扶輪社友送餐。

俐落動作讚不絕口　果然是做事的人

在洗菜區，蘇巧慧換上圍裙，純熟地清洗高麗菜。她笑稱自己平時在家就會下廚，對食材處理不陌生，還與志工話家常，討論高麗菜「該不該加蝦米」。黃永輝對蘇巧慧的俐落動作讚不絕口，直呼「果然是做事的人」。

進入打菜階段，蘇巧慧和志工一起挑戰「20分鐘完成100個便當」的任務，並在打「雪裡紅」時與志工即興唱起〈雪中紅〉，現場氣氛十分熱絡。蕭美琴隨後驚喜抵達現場，隨即上手加入打菜行列，蕭美琴和蘇巧慧兩人默契十足，和志工們「多人同心」，一起迅速將一盤盤的菜餚裝入便當盒中，隨著逐漸上手，眾人速度也穩定提升，順利將500份便當在午餐時段前順利製作完成，讓在一旁一起打菜的副理事長笑稱「打菜打到手快抽筋」。

（過年留稿使用）▲▼民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧與副總統蕭美琴前往新北市「惜食台灣行動協會」，化身一日志工，和在地志工、里長，一同協助備餐、送餐，推廣珍惜食材與社會關懷。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

（過年留稿使用）▲▼民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧與副總統蕭美琴前往新北市「惜食台灣行動協會」，化身一日志工，和在地志工、里長，一同協助備餐、送餐，推廣珍惜食材與社會關懷。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

五星級主廚助陣　蕭美琴感佩民間力量

蕭美琴也特別關心食材來源和志工支援人力，得知食材都是各界人士捐贈，負責廚師更是過往在五星級飯店掌廚的主廚，而當日的其中一項菜色「雪裡紅」，則是志工親自醃製，她特別向現場眾人表達感謝，感佩惜食協會真的是「有錢出錢、有力出力」，集結社會善意的最佳典範。

（過年留稿使用）▲▼民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧與副總統蕭美琴前往新北市「惜食台灣行動協會」，化身一日志工，和在地志工、里長，一同協助備餐、送餐，推廣珍惜食材與社會關懷。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

（過年留稿使用）▲▼民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧與副總統蕭美琴前往新北市「惜食台灣行動協會」，化身一日志工，和在地志工、里長，一同協助備餐、送餐，推廣珍惜食材與社會關懷。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

化「有賰」為神奇　盼惜食平台遍地開花

蘇巧慧指出，惜食台灣行動協會已深耕地方十年，更與她多年來的理念不謀而合，透過惜食行動關懷社會弱勢，同時確保食材不浪費。未來，她也會持續努力，結合社會各界力量，期盼讓更多惜食平台在新北遍地開花。

簡承盈回憶，惜食廚房在疫情期間發揮了關鍵作用，當大眾對送餐有所顧慮時，扶輪社友開著自家車，將第一批愛心便當送往醫院，用具體行動支持醫護人員。如今，這份力量也結合在地社群，包含志工、在地里長與泰北高中的師生，皆投入備餐、送餐的行列。

蘇巧慧說，台灣物產富饒，許多品相不佳或超市即期的生鮮食材，過去常被當作廢棄物銷毀，非常可惜，透過惜食廚房的串連，讓這些「有賰（閩南語「剩餘」之意）」的食材變成溫暖人心的好事。蕭美琴提到，協會具體落實「有錢出錢、有力出力」，凝聚社會各界力量，不僅落實環保，同時照顧地方長輩與弱勢族群。

最後，蕭美琴、蘇巧慧也與眾人一同享用當日便當餐食，並送上總統府「七喜春來」春聯與蘇巧慧「恭賀新禧」春聯，祝福眾人新的一年馬到成功，好運「馬」上來。

（過年留稿使用）▲▼民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧與副總統蕭美琴前往新北市「惜食台灣行動協會」，化身一日志工，和在地志工、里長，一同協助備餐、送餐，推廣珍惜食材與社會關懷。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

（過年留稿使用）▲▼民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧與副總統蕭美琴前往新北市「惜食台灣行動協會」，化身一日志工，和在地志工、里長，一同協助備餐、送餐，推廣珍惜食材與社會關懷。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

02/17 全台詐欺最新數據

見證林郁婷從校園到奧運金牌　蘇巧慧：要為新北選手搭建更好舞台

見證林郁婷從校園到奧運金牌　蘇巧慧：要為新北選手搭建更好舞台

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（19日）推出第二支「會做事、事做對」政績影片，內容敘述她長期支持基層體育，和她與台灣首位奧運拳擊金牌得主林郁婷長達十年的深厚友誼。

非賣品！戰貓帽T超夯　蕭美琴：最後一件已送蔡英文

非賣品！戰貓帽T超夯　蕭美琴：最後一件已送蔡英文

過年推「會做事、事做對」系列影片　蘇巧慧：用新方法解決老問題

過年推「會做事、事做對」系列影片　蘇巧慧：用新方法解決老問題

陳光復重摔昏迷　蘇巧慧不捨喊話「我們一起祈福」：他是非常堅韌的人

陳光復重摔昏迷　蘇巧慧不捨喊話「我們一起祈福」：他是非常堅韌的人

蕭美琴隨扈穿貓帽T吸睛！　網嗨TAG蔡其昌：會長麻煩了

蕭美琴隨扈穿貓帽T吸睛！　網嗨TAG蔡其昌：會長麻煩了

