開箱立委國會外交行李箱必備品！　肌肉鬆弛神器與這款台灣味不能少

▲民進黨立委范雲開箱國會外交行李。（圖／立委范雲國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委范雲2025年國會外交成果豐碩，代表台灣接連兩度赴歐，參加對中政策跨國議會聯盟（IPAC）布魯塞爾年度峰會，以及國際自由聯盟（LI）執委會議，更成功促成跨國組織通過譴責中共跨國鎮壓的提案。適逢今年春節9天連假，許多國人安排出國旅遊，范雲也特地拍攝「What’s in 范雲’s bag? 」開箱影片，揭密身為國會議員出訪時的行李必備品，從「肌肉鬆弛神器」到充滿台味的「鄉愁零食」，展現外交場域下真實生活的一面。

兩套西裝戰袍打天下 晚宴服秉持「輸人不輸陣」

一開始，范雲先介紹最重要的「戰袍」。她表示，通常出國開會一定會攜帶兩套西裝，若行程超過三天，兩套西裝可以相互搭配變換造型。此外，若議程中包含正式晚宴，她一定要帶一件正式晚宴服。范雲幽默表示，這是抱持著「輸人不輸陣」的心態，因為國外與會者通常穿著較為誇張隆重，自備晚宴服才不失禮節。

面對歐洲冬季嚴寒的氣候，特別是戶外行程較多的情況下，一定要帶手套與帽子。她特別推薦一條在芬蘭購入的灰色大圍巾，除了百搭、保暖外，在飛機上毯子不夠時還能充當被子，是實用性極高的單品。

她還會準備兩種不同的包包，一個是電腦包，方便攜帶筆電；另一個則是隨身包，通常她會把護照放在這，若有較小行程或晚宴，也不會太難看。此外，化妝包和隱形眼鏡也是必備品。

為了因應長時間行走與會議，范雲在鞋子的選擇上也有策略。她會準備一雙黑色女用跟鞋以備正式場合，為了減輕行李重量並兼顧機上舒適度，她會直接穿著好走的布鞋上飛機，確保移動時的便利性。

會議神器與台灣好茶 展現外交軟實力

在公務用品方面，范雲秀出辦公室助理推薦的「會議神器」附帶筆夾與夾層的板夾。她解釋，有時上台報告現場未必提供投影設備，這個神器能夾住小抄與資料，讓報告時姿態更優雅從容。此外，她也會隨身攜帶一個約200多毫升的小水瓶，方便在候機室或會議中隨時裝水飲用。

作為國會外交的一員，伴手禮自然不可少。范雲透露，行李中常備立法院的「台灣好茶」，用來送給對台灣友好的外國議員。她還會貼心提醒外賓這是茶葉而非茶包，並說明沖泡方式，藉此推廣台灣茶文化。此外，她也會攜帶易沖式咖啡包、紅烏龍、阿里山烏龍及日月潭紅茶與無咖啡因花果茶等，以防住宿地方沒有提供，或準備的東西沒有那麼喜歡。

必備泡 麵防 飢餓 鄉愁零食解饞

談及飲食，范雲透露出訪時一定會帶上泡麵，而且通常是杯麵款式。她解釋，飯店通常不提供碗筷，且在社交晚宴上往往忙於交談而沒吃飽，回到飯店後，一杯熱騰騰的家鄉味泡麵顯得格外重要。她更分享曾代表民進黨參加美國民主黨大會時，駐芝加哥代表處貼心準備了各式泡麵，讓她大飽口福的溫馨回憶。

除了正餐，零食也是范雲行李箱的亮點。她自曝從小就愛吃「可樂果」，視其為解鄉愁的必備零食。影片中，助理還獻上「香菜貢丸湯」口味的蠶豆酥讓喜愛香菜的范雲嚐鮮；此外，她也透露「護國神器」奶油椰子乖乖是她心目中的第二名零食，僅次於可樂果。

防疫法寶與肌肉鬆弛神器

鑑於機艙密閉空間與頻繁的人際接觸，范雲對防疫與健康管理不敢大意。她的隨身包中備有酒精消毒噴霧、維他命B、維他命C，以及調時差的藥、日本綜合感冒藥粉和噴鼻劑等。她特別推薦中藥「麻黃湯」，在微感冒初期沖熱水服用，相當有效。

最令人驚豔的「開箱小物」，則是一顆不起眼的軟木塞圓球。范雲稱其為「出國必備品」，是由大姐贈送的。由於長途飛行與長時間開會容易導致腰痠背痛，她會在飯店地板或牆壁上使用這顆圓球按壓肌肉，效果極佳，按完後能顯著改善睡眠品質。

機上策略性睡眠 轉機不忘國事

針對長途飛行的時間管理，范雲分享了自己的「策略性睡眠法」。她會先確認抵達目的地後的行程，若一下飛機就要工作，她在機上就會努力讓自己睡著；若時間較寬裕，她則會利用機上時間閱讀會議資料，熟悉與會者背景與討論主題，做足準備。

閒暇之餘，她也會看電影或閱讀。此次她攜帶的書籍是《進烤箱的好日子》，作為旅途中的精神食糧。此外，她也會利用筆電記錄會議筆記或撰寫臉書貼文。

然而，國會議員的職責並無假期。范雲坦言，出國開會最辛苦的是要適應「兩個時區」。除了當地的會議時程，回到旅館往往正好是台灣的白天，辦公室會透過WiFi傳來各種請示與資訊。因此，她隨身包中一定備有充電器，利用轉機或有網路的空檔處理國內公務，確保問政工作不斷線。

最後，范雲也祝福所有在春節期間有出國計畫者，都能平安健康地出遊，滿載收穫而歸。