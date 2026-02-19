　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

開箱立委國會外交行李箱必備品！　肌肉鬆弛神器與這款台灣味不能少

（過年留稿用）▲▼民進黨立委范雲開箱國會外交行李。（圖／立委范雲國會辦公室提供）

▲民進黨立委范雲開箱國會外交行李。（圖／立委范雲國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委范雲2025年國會外交成果豐碩，代表台灣接連兩度赴歐，參加對中政策跨國議會聯盟（IPAC）布魯塞爾年度峰會，以及國際自由聯盟（LI）執委會議，更成功促成跨國組織通過譴責中共跨國鎮壓的提案。適逢今年春節9天連假，許多國人安排出國旅遊，范雲也特地拍攝「What’s in 范雲’s bag? 」開箱影片，揭密身為國會議員出訪時的行李必備品，從「肌肉鬆弛神器」到充滿台味的「鄉愁零食」，展現外交場域下真實生活的一面。

兩套西裝戰袍打天下　晚宴服秉持「輸人不輸陣」

一開始，范雲先介紹最重要的「戰袍」。她表示，通常出國開會一定會攜帶兩套西裝，若行程超過三天，兩套西裝可以相互搭配變換造型。此外，若議程中包含正式晚宴，她一定要帶一件正式晚宴服。范雲幽默表示，這是抱持著「輸人不輸陣」的心態，因為國外與會者通常穿著較為誇張隆重，自備晚宴服才不失禮節。

面對歐洲冬季嚴寒的氣候，特別是戶外行程較多的情況下，一定要帶手套與帽子。她特別推薦一條在芬蘭購入的灰色大圍巾，除了百搭、保暖外，在飛機上毯子不夠時還能充當被子，是實用性極高的單品。

她還會準備兩種不同的包包，一個是電腦包，方便攜帶筆電；另一個則是隨身包，通常她會把護照放在這，若有較小行程或晚宴，也不會太難看。此外，化妝包和隱形眼鏡也是必備品。

為了因應長時間行走與會議，范雲在鞋子的選擇上也有策略。她會準備一雙黑色女用跟鞋以備正式場合，為了減輕行李重量並兼顧機上舒適度，她會直接穿著好走的布鞋上飛機，確保移動時的便利性。

（過年留稿用）▲▼民進黨立委范雲開箱國會外交行李。（圖／立委范雲國會辦公室提供）

會議神器與台灣好茶　展現外交軟實力

在公務用品方面，范雲秀出辦公室助理推薦的「會議神器」附帶筆夾與夾層的板夾。她解釋，有時上台報告現場未必提供投影設備，這個神器能夾住小抄與資料，讓報告時姿態更優雅從容。此外，她也會隨身攜帶一個約200多毫升的小水瓶，方便在候機室或會議中隨時裝水飲用。

作為國會外交的一員，伴手禮自然不可少。范雲透露，行李中常備立法院的「台灣好茶」，用來送給對台灣友好的外國議員。她還會貼心提醒外賓這是茶葉而非茶包，並說明沖泡方式，藉此推廣台灣茶文化。此外，她也會攜帶易沖式咖啡包、紅烏龍、阿里山烏龍及日月潭紅茶與無咖啡因花果茶等，以防住宿地方沒有提供，或準備的東西沒有那麼喜歡。

必備泡麵防飢餓　鄉愁零食解饞

談及飲食，范雲透露出訪時一定會帶上泡麵，而且通常是杯麵款式。她解釋，飯店通常不提供碗筷，且在社交晚宴上往往忙於交談而沒吃飽，回到飯店後，一杯熱騰騰的家鄉味泡麵顯得格外重要。她更分享曾代表民進黨參加美國民主黨大會時，駐芝加哥代表處貼心準備了各式泡麵，讓她大飽口福的溫馨回憶。

除了正餐，零食也是范雲行李箱的亮點。她自曝從小就愛吃「可樂果」，視其為解鄉愁的必備零食。影片中，助理還獻上「香菜貢丸湯」口味的蠶豆酥讓喜愛香菜的范雲嚐鮮；此外，她也透露「護國神器」奶油椰子乖乖是她心目中的第二名零食，僅次於可樂果。

防疫法寶與肌肉鬆弛神器

鑑於機艙密閉空間與頻繁的人際接觸，范雲對防疫與健康管理不敢大意。她的隨身包中備有酒精消毒噴霧、維他命B、維他命C，以及調時差的藥、日本綜合感冒藥粉和噴鼻劑等。她特別推薦中藥「麻黃湯」，在微感冒初期沖熱水服用，相當有效。

最令人驚豔的「開箱小物」，則是一顆不起眼的軟木塞圓球。范雲稱其為「出國必備品」，是由大姐贈送的。由於長途飛行與長時間開會容易導致腰痠背痛，她會在飯店地板或牆壁上使用這顆圓球按壓肌肉，效果極佳，按完後能顯著改善睡眠品質。

（過年留稿用）▲▼民進黨立委范雲開箱國會外交行李。（圖／立委范雲國會辦公室提供）

（過年留稿用）▲▼民進黨立委范雲開箱國會外交行李。（圖／立委范雲國會辦公室提供）

機上策略性睡眠　轉機不忘國事

針對長途飛行的時間管理，范雲分享了自己的「策略性睡眠法」。她會先確認抵達目的地後的行程，若一下飛機就要工作，她在機上就會努力讓自己睡著；若時間較寬裕，她則會利用機上時間閱讀會議資料，熟悉與會者背景與討論主題，做足準備。

閒暇之餘，她也會看電影或閱讀。此次她攜帶的書籍是《進烤箱的好日子》，作為旅途中的精神食糧。此外，她也會利用筆電記錄會議筆記或撰寫臉書貼文。

然而，國會議員的職責並無假期。范雲坦言，出國開會最辛苦的是要適應「兩個時區」。除了當地的會議時程，回到旅館往往正好是台灣的白天，辦公室會透過WiFi傳來各種請示與資訊。因此，她隨身包中一定備有充電器，利用轉機或有網路的空檔處理國內公務，確保問政工作不斷線。

最後，范雲也祝福所有在春節期間有出國計畫者，都能平安健康地出遊，滿載收穫而歸。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
74 0 7511 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
遭求處死刑！尹錫悅今將「世紀審判」　法官爭議曝光
賴清德遭嘔吐噴濺健康無虞！　連跑7行程跨6縣市
快訊／國道3路段「紫爆」！　最慘時速剩12公里
大樂透加碼！　今6生肖好運
賴清德拜廟救人　柯文哲：賴非急救專家怎常遇到有人昏倒？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

諷賴清德「單身狗」挨轟　陳佩琪：我只講一條狗已經很節制了！

賴清德昨遭諾羅嘔吐噴濺　今健康無虞！將連跑7行程橫跨6縣市

曝藍營最嚴重問題！　郭正亮：有實力選2028的人沒有認真在領導

見證林郁婷從校園到奧運金牌　蘇巧慧：要為新北選手搭建更好舞台

返台北市輔選小雞　柯文哲再下軍令狀：6席全壘打一定要做到

陳其邁雄中青澀照曝！自爆「陳三歲」黑歷史　14字對聯超搞笑　

陳佩琪諷賴清德「單身狗」　柯文哲「求生欲」爆發：不要引誘我批評她

賴清德拜廟遇婦人昏倒　柯文哲：賴非急救專家怎常遇到有人昏倒？

日學者分析中共特性：台灣被統一會先整肅國民黨　承諾隨時可推翻

過年勿忘運動！柳采葳合體陳菁徽　換上泳裝挑戰「水中飛輪」

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

主委親自回感染諾羅病毒

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

招財狗1

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

王淨誤答「飛龍在天→天龍八部？」 柯震東根本遊戲王「閃電五連鞭也懂」

諷賴清德「單身狗」挨轟　陳佩琪：我只講一條狗已經很節制了！

賴清德昨遭諾羅嘔吐噴濺　今健康無虞！將連跑7行程橫跨6縣市

曝藍營最嚴重問題！　郭正亮：有實力選2028的人沒有認真在領導

見證林郁婷從校園到奧運金牌　蘇巧慧：要為新北選手搭建更好舞台

返台北市輔選小雞　柯文哲再下軍令狀：6席全壘打一定要做到

陳其邁雄中青澀照曝！自爆「陳三歲」黑歷史　14字對聯超搞笑　

陳佩琪諷賴清德「單身狗」　柯文哲「求生欲」爆發：不要引誘我批評她

賴清德拜廟遇婦人昏倒　柯文哲：賴非急救專家怎常遇到有人昏倒？

日學者分析中共特性：台灣被統一會先整肅國民黨　承諾隨時可推翻

過年勿忘運動！柳采葳合體陳菁徽　換上泳裝挑戰「水中飛輪」

夜間上國道沒開燈挨罰4500元　駕駛辯「有自動感應」敗訴

補財庫怎麼補才有效？財神廟達人曝關鍵步驟　少了這張紙⋯恐白拜

新案換約+成屋轉手成賣壓　開春撿便宜！高雄3大社區有機會

《甄嬛》開播逾10年仍是「宮鬥劇天花板」！　6大經典場景全回顧

日本曾有野生「獅子」存在！重新分析老虎化石　專家驚：是穴獅

打完麻將「突現一強烈直覺」！直衝彩券行　李懿超狂戰果全場看傻

諷賴清德「單身狗」挨轟　陳佩琪：我只講一條狗已經很節制了！

春節鐵腕掃賭！　南警破獲天九職業賭場一舉帶回32人

情人節遇「無照阿伯」！雲林22歲男騎士路口擦撞噴飛　慘墜水溝

遭檢方求處死刑！尹錫悅戒嚴今將面臨「世紀審判」　法官爭議曝光

【超扯行徑】除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包大馬路

政治熱門新聞

美國智庫才放話「擋國防取消綠卡」　矢板明夫：風向立刻變了

蔡上機預言2026台海恐爆「類戰爭」藍白贏反救賴清德

主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德拜廟遇婦人昏倒　柯文哲：賴非急救專家怎常遇到有人昏倒？

初三大火　南港垃圾掩埋場突發火災「濃煙竄天」搶滅中

吐賴清德一身　主委曝染諾羅病毒：忍不住歹勢啦

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完稱

柳采葳合體陳菁徽　換上泳裝挑戰「水中飛輪」

阿蘇火山口尋獲3遺體「含2台人」　外交部證實：提供家屬必要協助

賴清德親PO10張迷因圖　背後原因曝光

被吐一身也要看診！賴清德「醫師魂」噴發　從政以來至少已救11人

宮廟主委身體不適突摀嘴嘔吐　噴濺賴清德一身

張育萌談對美軍購：國民黨務實派、鄭麗文失速親中派　在極限拉扯

黃妃、卜學亮登文總WE ARE對唱「子曰」　苗可麗、孫淑媚聯手坐鎮

更多熱門

相關新聞

過年推「會做事、事做對」系列影片　蘇巧慧：用新方法解決老問題

過年推「會做事、事做對」系列影片　蘇巧慧：用新方法解決老問題

民進黨新北市長參選人人蘇巧慧大年初一推出「會做事、事做對」系列政績短影片，主題包含默默經營5年、陪伴許多孩童成長的Podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》、校園體育設備翻新、連結鶯歌到三重的大漢溪堤外便道、捷運三鶯線和樹林線、鳳鳴火車站提前十年通車、鶯歌車站電扶梯、樹林山區自來水接管以及公共出借權等有感政績，在新年假期間，與市民共同回顧十年間蘇巧慧所帶來的改變。

讚台美ART成就勝競爭對手　蔡英文：民進黨執政十年走在正確道路

讚台美ART成就勝競爭對手　蔡英文：民進黨執政十年走在正確道路

陳光復摔落階梯「當場無呼吸心跳」　民進黨：祈願盡早恢復健康

陳光復摔落階梯「當場無呼吸心跳」　民進黨：祈願盡早恢復健康

11歲那年的悲傷除夕夜　何欣純：年夜飯只能從兒時記憶中尋找

11歲那年的悲傷除夕夜　何欣純：年夜飯只能從兒時記憶中尋找

許智傑緊跟陳其邁發紅包行程　「邁式幽默」讚他第一名

許智傑緊跟陳其邁發紅包行程　「邁式幽默」讚他第一名

關鍵字：

范雲國會外交民進黨行李開箱出國必帶放鬆小物零食香菜

讀者迴響

熱門新聞

37歲女下體遭踼裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？解決方法超霸氣

4口春遊成死別！媽媽長春祠「犁田」搶救不治

八德女客中10萬竟沒發現　彩券行急發文尋人

購物天后尪想「邊看A片邊做」5女星房事全招了

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」發表

澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完遇劫

年假剩4天！一票人愣住「1狀況大崩壞」網吵翻

帶客戶看房「發現明顯變化！」　房仲：影響轉手與保值

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

明雨區擴大　降8℃時間曝

X光驚見無名指戴鑽戒　她感動哭了

交往3年「愣見男友約砲」　女友心死：畫面揮之不去

更多

最夯影音

更多
賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝
吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面