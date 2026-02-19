空間壓縮！中正萬華藍議員初選4新人搶破頭　應曉薇成關鍵變數

▲罷免吳沛憶案領銜人李孝亮投入中正萬華議員初選。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

台北市第五選區（中正、萬華）共有8席議員，現任版圖為國民黨4席、民進黨3席、無黨籍1席。不過，因國民黨議員應曉薇涉京華城案，該案3月底將一審宣判，應是否參選成變數，不過藍營新人在空間被大幅壓縮情況下，已紛紛提前跑行程，搶占能見度，爭取初選過關。目前藍營新人包括，罷免綠委吳沛憶行動領銜人李孝亮、前北市府副發言人郭音蘭、前空軍副司令張延廷，以及菜園里前里長周世雄。

中正萬華共有67里，地方人士分析，長期有效票約17萬5000票，藍綠基本盤大致穩定，國民黨約7萬3000票、民進黨約6萬2000票，其餘約3萬票多落在中間選民。既有8席中，尋求連任的包括國民黨吳志剛、郭昭巖、鍾小平；民進黨劉耀仁、洪婉臻；以及無黨籍徐立信。由於「6席現任佔位」的情況相當明顯，新人要切入的空間比較小，使得這一區的競爭一開始就高度緊縮。

▲前台北市政府副發言人郭音蘭。（圖／台北市府提供）



台北市黨部主委戴錫欽日前表示，2026議員選舉國民黨目標是「至少守住31席」，每個行政區的席次都不能掉，因此中正萬華這一區的布局格外受到重視。也因如此，應曉薇是否參選，被視為牽動藍營提名的重要關鍵，她的位置若未定，新人排序也會跟著卡住，基層也難以開始做更深入的協調。

地方人士分析藍營新人方面，郭音蘭具備黨中央與市府經歷，被視為藍軍「空戰型」戰力，鎖定年輕與網路族群，由於曾任立委徐巧芯特助，她已也正式掛起兩人合體的看板，盼將這份「女力傳承」勇往直前。張延廷則因戰鬥機飛官、中將背景，被稱為「將軍級新人」，近期已開始在地方徵求看板，把國防與軍事專長轉換成市政問政的能見度；李孝亮也已投入議員選戰，他因罷免案受到矚目，近日勤走基層，強調自己是在地孩子，盼能多增加能見度；周世雄因原本就在萬華區擔任里長，近期也勤走許多地方里民聚會，以陸戰為主要打選戰方向。

此外，近日討論度最高的則是應曉薇23歲女兒應佳妤。她近期頻頻「代母出征」跑基層，甚至在臉書表態「選與不選都準備好了」。不過，她尚未加入國民黨，又配戴「KP」徽章直播，被外界解讀不排除走無黨籍或尋求其他政黨合作。不過該區民眾黨將推派發言人吳怡萱參選，兩人都瞄準年輕選票，互動備受關注。吳怡萱也回應，「樂見年輕人認同KP理念，歡迎加入台灣民眾黨」。

▲前空軍中將張延廷。（圖／記者湯興漢攝）



張延廷受訪時也坦言，應曉薇是否參選，確實會影響藍營新人是否能順利接棒，中央若能盡快將初選辦法定案，有助於整體布局更快成形。

地方人士分析，中正萬華現在是「6位現任＋多名新人搶少數席位」的競爭態勢。藍營能否整合成一個清楚的隊形，民眾黨能否在年輕選票中造成外溢效應，都將影響席次的變化。整體選情雖然尚未定形，但新人已提前暖身、基層組織已開始活絡，後續各陣營如何調整策略、如何與地方組織磨合，最終都將反映在席次分布上，仍有待進一步觀察。

