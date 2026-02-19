惡鄰揍人裝無辜「跟石頭及樹講話」　錄影拆穿瞎掰竟不再出庭

▲惡鄰打人裝無辜，自稱酒醉「在跟石頭及樹講話」被誤會，法官勘驗錄影畫面拆穿瞎掰。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃哲民／台北報導

新北市1名高姓男子2024年當街推打鄰居陳男成傷，挨告不認罪，自稱酒醉「在跟石頭及樹講話」，陳男聽到硬要對號入座、以為被他罵，企圖拿鐵條打他卻自摔、還想誣賴他，法官勘驗陳男拍攝的影片，確認明明是高男先挑釁又逼近陳男推擠、出拳毆打，依傷害罪判高男拘役50天、得易科罰金，可上訴。

高男與陳男長期不合、爭吵不斷，2024年11月8日下午3點多，2人在住家附近的寺廟前狹路相逢，相互嗆聲後拉扯扭打，雙雙重心不穩、滾落斜坡，陳男臉部掛彩，手腳與腹部擦挫傷，就醫幸無大礙，報案指控高男涉犯傷害罪嫌。

高男不認罪，辯稱起訴內容都是斷章取義，事發時他經過陳男住家的大馬路邊，喝醉「在跟石頭及樹講話」，陳男聽見硬要對號入座、以為被他罵，很生氣拿鐵條打傷他，結果自己摔倒，還不實指控他打人，他也受傷，只是欠健保費沒錢看醫生。

陳男提供事發時手機錄影，佐證高男先對他叫囂挑釁，他拿鐵棍想驅趕對方別接近他家，高男仍過來拉扯、扭打，2人都跌倒、往斜坡下方滾，陳男說高男事發前就常到廟裡喝酒喧嘩、動輒對他和家人大小聲。

法官勘驗錄影畫面，確認2人當時原本相距數公尺互嗆，陳男要高男有話「去法院講啦」，高男隨即逼近推擠，朝不斷後退的陳男猛烈揮拳、揪住陳男衣領用力毆打，畫面並沒錄到高男「在跟石頭及樹講話」情節。

高男索性不再出庭，法官認定高男打傷陳男、不認罪也沒和解，而法院審理若認為最重僅判拘役、罰金，或應判免刑或無罪的案件，被告經合法傳喚仍無正當理由不到庭，依法得不待其陳述而逕行判決，據此判高男拘役50天、得易科罰金5萬元，可上訴。