社會 社會焦點 保障人權

「水水噠」泰國爆乳妹藏中和套房賣淫　每日接客量曝

▲小韻來台非法居留賣淫掏金，被警方查獲表情十分無奈。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲小韻來台非法居留賣淫掏金，被警方查獲表情十分無奈。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區中山路一處民宅遭民眾檢舉，某間套房內時常有不同男子出入，懷疑有從事非法行為。警方調查，在網路某平台標榜「無敵讚」、「水水噠」情色廣告，所引導的地址與民眾檢舉吻合，循線前往查緝，當場查獲一名以觀光名義來台，年約30歲的泰國籍女子在套房內從事性服務。

據了解，以觀光名義來台的30歲泰國籍女子小韻（化名），透過同鄉介紹打算來台趁過年期間大賺一筆；小韻身材纖瘦、玲瓏有緻，五官也非常立體，情色廣告PO上網後，前來的尋芳客絡繹不絕；小韻透露，每天至少能接5至10名客人，依時間、次數及服務內容收取1800至5000元不等價格。

▲小韻來台非法居留賣淫掏金，被警方查獲表情十分無奈。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方依廣告上門查緝，當場查獲屋內的泰國籍賣淫女子。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方接獲檢舉，前往中山路套房明查暗訪，並依網路色情廣告聯絡，於1月7日前往查緝，當場查獲賣淫的小韻，並搜出潤滑油及保險套等證物，同時發現小韻的觀光簽證早已過期，屬於非法居留，警方依違法社會秩序維護法裁罰外，另通知新北專勤隊辦理收容以及後續遣送程序。

中和分局呼籲，農曆春節將屆，將針對轄內涉嫌違法之養生館加強查緝外，並由專責人員以實地訪查方式，全面針對網路平台、個人工作室、養生館及按摩店等場所進行清查。並積極推動「第三方警政」，結合相關機關、社區力量及網路平台業者，透過警民協力機制，共同防制不法，確保市民平安迎接年節假期。

