生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃機第3航廈工程「克服3大挑戰」　通過7級地震模擬試驗

▲▼桃園機場第三航廈。（圖／桃機公司提供）

▲桃園機場第三航廈工程。（圖／桃機公司提供）

記者周湘芸／台北報導

桃園機場第三航廈曾三度流標，完工時程也一再延後，興建過程中更遇上不少困境，《ETtoday新聞雲》專訪桃機工程團隊，團隊透露，人力、兼顧機場營運及桃園機捷A14站工程溝通都曾為施工過程中一大難題。

第三航廈計畫源自行政院於2011年核定桃園機場整體綱要計畫，後來遭遇物價上漲、缺工困難，歷經3次計畫修正，最新一次修正於去年奉核。

▲▼桃園機場第三航廈工程。（圖／記者周湘芸攝）

▲▼桃園機場第三航廈工程曾面臨人力問題。（圖／記者周湘芸攝）

▲▼桃園機場第三航廈工程。（圖／記者周湘芸攝）

第三航廈除了在招標階段就歷經3次流標，在興建過程也遇到不少困境。桃園機場公司工程處科長郭至剛表示，第三航廈建造過程中主要面對3項挑戰。第一是缺工，由於鄰近地區同時推動航空城開發及捷運綠線，形成區域性的工程人力需求高峰，在人力方面曾面臨困境。

郭至剛指出，雖然2020年計畫修正時，透過專案方式引進外籍移工，但初期曾發生移工逃逸情形，所幸後來提出解決方案，並持續優化人力管理機制，目前移工管理已經穩定。

他表示，第二困難點為邊營運機場邊施工，光是4小時的改道施工，就需提前開4、5次會議，對施工團隊來說成本很高。由於機捷A14站目標配合桃機第三航廈同步啟用，第三困難點就是與機捷A14站工程的溝通，過去曾因溝通不清楚對施工順序產生影響，透過建立更緊密的溝通機制，確保2大工程順利銜接。

▲▼英國建築事務所Rogers Stirk Harbour + Partners（RSHP）副總監Simon Tonks及桃園機場工程處科長郭至剛。（圖／記者周湘芸攝）

▲桃園機場工程處科長郭至剛。（圖／記者周湘芸攝）

台灣地震及颱風頻繁，郭至剛指出，第三航廈工程對於颱風及地震都有很充分的準備，抗震設計經多次結構外審，由台大地震中心審查；外界曾顧慮「雲頂天花」的設計遇上地震可能變成「風鈴」搖搖欲墜，但此設計採雙層鋼索網固定，經過7級地震模擬試驗，確保結構穩定性。

負責設計的英國建築事務所Rogers Stirk Harbour + Partners（RSHP）團隊副總監Simon Tonks也說，外界常會認為抗震建築是要使用大量混凝土加重重量，但重量越重震動越大，因此第三航廈上方採用鋼構，較靈活輕盈，下方則是混凝土，打造「腳重頭輕」的效果，兼顧建築美學。

▲▼桃園機場第三航廈工程。（圖／記者周湘芸攝）

▲▼桃園機場第三航廈工程。（圖／記者周湘芸攝）

▲▼桃園機場第三航廈工程。（圖／記者周湘芸攝）

為因應颱風，郭至剛表示，三航廈的抗風設計都優於國內法規，且有送到國外實驗室進行風洞試驗，確保每個建築外殼的抗風效果。此外，相較於第二航廈的平屋頂、第一航廈的下凹屋頂，第三航廈屋頂是雙曲面波浪造型，能避免積水及漏水，且屋簷下方就是綠堤，溢出屋頂的雨水恰好可以用來澆花。

他指出，第三航廈工程雖然經歷很多困境，但在去年底北廊廳啟用後，都已逐漸上了軌道，希望完工後能作為國門指標性建築，帶給旅客全新的體驗。

史雪燕紀錄片哽咽：民進黨修理我們給大陸看
《富爸爸》作者預警　史上最大股市崩盤
大年初三命案！　男遭4人痛毆倒地2小時亡
陳晨威辣妻曬「渾圓孕肚照」：看起來像大肚魚

桃機第3航廈工程「克服3大挑戰」　通過7級地震模擬試驗

桃園機場第三航廈工程

