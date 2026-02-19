挺雲林青創咖啡廳不藏私　藍委張嘉郡分享2口袋名單

▲張嘉郡分享雲林咖啡廳。（圖／國民黨立委張嘉郡辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

雲林縣的咖啡享譽盛名，雲林出身的立法委員張嘉郡，在議場犀利問政爭「是非」，回到雲林搖身變成咖啡愛好者，爭另一種「嗜啡」。張嘉郡不藏私推薦自己的口袋名單，兩家都是在地青年創業的咖啡廳，一家是虎尾的Sötinn滴所，另一家則是是斗六的同咖啡。

位於虎尾糖廠附近老街區的Sötinn滴所，是一家複合式的咖啡廳，原址是一間屋齡50年的廢棄老宅，老闆是虎尾在地的返鄉青年傅子杰，利用雲林的蔗糖、花生等在地元素設計菜單，充滿糖都的文化氛圍。

張嘉郡表示，滴所是老屋改建，很有特色跟風味，創辦人是一對年輕夫妻，屋內的設計相當新穎，旋轉樓梯貫穿了三層樓，享用一杯咖啡與甜點，能感受到年輕人的創意。

另一家位於斗六的同咖啡，張嘉郡表示，這是她在斗六跑行程一定會專程造訪的咖啡店，也是她跑行程中短暫休息的充電站，老闆賴昱同是不滿30歲的青年創業家，對咖啡沖泡的品質非常講究，她個人最推薦西西里咖啡作為入門款，這也是她的最愛之一。

同咖啡的甜點也是張嘉郡的最愛，包括像是司康、乳酪蛋糕等，都是出自賴昱同的母親之手，母子同心經營咖啡廳，堅持用沒有奶精與化學添加物研發而成，讓顧客可以嚐出自然、吃出健康。

張嘉郡表示，在同咖啡享用司康，讓她回憶起在英國留學的時光，不只是好吃，也是她重溫求學時光的懷念好味道。

