蹦蹦車載客35年「下雪也營業」　站長親揭名稱來由

▲就算太平山下雪，只要檢查後不受影響，蹦蹦車一樣會營業。（圖／太平山遊樂區提供）

記者許敏溶／台北報導

太平山蹦蹦車在日治時代主要載運原木，1991年才正式開放載客，至今已35年。太平山蹦蹦車除了颱風、春節連假等特殊狀況外，其餘時間都營業，就算下雪若安全無虞也一樣。而暑假是最主要旺季，客群以國人為主，近來東南亞遊客有增加趨勢，營運維持在「旺季」跟「非常旺季」之間，每年為農業部林保署貢獻穩定收益。

太平山遊樂區隸屬於農業部林保署宜蘭分署。太平山遊樂區站長林耀堂表示，蹦蹦車名稱由來有兩種說法，其一是火車行經軌條接縫處發出蹦蹦聲，另一個則是柴油機關車的煙囪因煙蓋上下合閉發出蹦蹦聲而得名。

▲太平山蹦蹦車日治時代主要載運原木，後來開放載客，至今已35年。（圖／太平山遊樂區提供）

林耀堂進一步說明，蹦蹦車以前主要載運原木，真正名稱為「山地運材軌道車」。太平山運材軌道共鋪設16線，總長度達100多公里，其中茂興線是太平山山地軌道橋樑最多、最具運材軌道代表性路段。若從太平山出發，沿線有太平山站、萬石（現稱茂興）、曙、壽、吉野等5個車站，長度約20.9公里，從1937年開始林木生產，直到1979年才停運。

農業部在1985年重新辦理茂興線山地軌道運材修復，林保署表示，軌道長度3公里，從太平山站至茂興站，並將山地軌道運材車整修為可供遊客搭乘車廂，1991年取得合格證明，以蹦蹦車為名，同年11月正式對外營運，固定從茂興站往返太平山站，全票票價180元。

▲搭乘蹦蹦車時，旅客坐在開放式車廂，自由呼吸森林的芬多精。（圖／記者許敏溶攝）

林耀堂指出，搭乘蹦蹦車時，旅客坐在開放式車廂的台車上，因為沒有窗戶隔離，蹦蹦車在穿梭樹林、鐵橋，乘客可自由呼吸森林的芬多精，擁抱大自然的氣息，是來太平山最獨特的遊憩體驗。

而蹦蹦車旺季為暑假，因為可以到山上避暑，通常都是全家大小一起搭乘，而蹦蹦車深受老人家及大眾喜愛，加上近來東南亞遊客增加，所以經常保持在「旺季」跟「非常旺季」之間。

至於蹦蹦車營業額部分，林耀堂笑著說，這部分比較敏感，無法透露太多，但每年都穩定為國家提供穩定且不錯的收入。

蹦蹦車除了每個月兩次保養日或遇颱風警報停駛，以及春節連假休假外，其餘時間都會正常營運。林耀堂表示，因為颱風警報或封路，旅客無法上山，當然就會停駛，另外山上若有下雪，只要車子先行巡路安檢沒問題也會開放，除非下雪後積雪太深淹沒軌道，駕駛無法目視軌道才停駛。