無人機航母時代來臨？　四川艦二次海試甲板驚現攻擊-21

▲四川艦甲板上出現一架罩著帆布的無人機，疑似就是攻擊-21艦載無人機。（圖／翻攝自大陸網站，下同。）

軍武中心／綜合報導

大陸首艘076型兩棲攻擊艦四川艦近日開啟第二次海試工作，在出海前被發現甲板上出現一架罩著帆布的無人機，疑似就是眾所矚目的攻擊-21隱身無人機。據了解，攻擊-21具備察打一體及出色的隱身能力，這次的現身讓陸媒高喊中國將邁入「無人機航母」時代，未來戰力備受期待。

從曝光的照片可以看到，該架罩著帆布的無人機其機翼折疊，背部進氣口輪廓清晰可見，而這架疑似攻擊-21是使用升降機運輸到甲板上，隨後四川艦便啟航開啟第二次海試。外界分析，並不排除這是一架全尺寸的攻擊-21模型，可用於測試其在飛行甲板的滑行、停放、轉向等調度流程，驗證甲板空間、停機位、滑行道等設計是否適配無人機尺寸與操作需求。

知名軍事評論「國平視野」指出，四川艦攜帶攻擊-21真機或等比例模型進行第二次海試，已說明艦上的航空保障系統、甲板操作規範測試開始，大概率會進行艦載機的集成與調度測試，這也代表著距離期盼彈射攻擊-21無人機應該為時不遠。

攻擊-21曾在去年北京九三大閱兵上亮相，與攻擊-11相比，該新型無人機的翼展明顯加大，並採用折疊翼結構，升降副翼改為內外兩段式，曝光的著艦尾鉤也證實其定位為艦載無人機。攻擊-21具備隱身突防與精確打擊能力，將可在最前線執行電子戰、預警、導彈中繼制導任務，大幅度拓展艦載機部隊的作戰靈活性。

四川艦是在2024年12月底正式下水，擁有雙艦島、電磁彈射設計，可搭載固定翼飛機、直升機以及兩棲裝備，2025年11月14日至16日完成首次出海試航，隨後《央視》直接在報導中稱四川艦為準航母級別的兩棲攻擊艦。據推測，四川艦最快在年底前正式入列，中國海軍將迎來裝備史上首艘電磁彈射型兩棲攻擊艦。

▼攻擊-21亮相於2015年北京舉行的九三大閱兵。（圖／翻攝自央視）