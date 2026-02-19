初三國道估18處車多「3路段塞到半夜」　國5恐堵17小時

▲初三國道有18處易塞路段，部分北上路段將塞到隔天凌晨。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(19日)是大年初三，國道預期會出現大量旅遊和收假車潮，交通量上看平日的1.5倍，將是春節連假期間車最多的一天，國道嚴防18處易塞路段，其中國1苗栗到湖口、國3大山到香山、國5宜蘭到坪林等3北上路段將塞到半夜，隔天凌晨2到3時後才能紓解，最多恐連塞17小時。

初三國道預料車潮將爆大量，高公局預估國道交通量上看135百萬延車公里，為平常的1.5倍，不但有不少出遊車潮，也有提早收假北返車流。

高公局預判，國道有18處易塞路段，南下部分包括國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，國3土城-關西、快官-霧峰，以及國5的南港系統-頭城。北上部分，易塞路段則包括國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統，國3的竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪，以及國5的宜蘭-坪林。

橫向國道部分，易塞路段包括國4西向潭子系統-豐勢、國6西向舊正-霧峰系統、國10東向鼎金系統-燕巢系統、國10西向仁武至左營。

其中國1北上苗栗到湖口、國3北向大山到香山等路段，皆預估可能從初三下午4時塞到隔天初四凌晨2時，國5北上車流更將自上午10時就出現，且可能一路塞到隔天初四凌晨3點才紓解，北上路段恐龜速17小時。

高公局建議，西部國道部分，上午時段南向車流量大，桃園、新竹及彰化瓶頸路段易有壅塞情形，用路人可利用早上6時前或中午12時後出發。

由於初三北向新竹、苗栗路段甚至有可能壅塞至隔日凌晨，高公局建議中部地區北向用路人中午12時前出發，南部地區北向用路人提早至早上9時前出發。

另國5南下則建議早上5時前或下午5時後出發，北上趁上午9時前出發。

▼國道初三疏運措施。（圖／高公局提供）