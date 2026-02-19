　
台灣燈會主燈融入AI影像　首次「同步設計聲光」化為大型展演

▲▼2026台灣燈會主燈「光沐—世界的阿里山」首度由藝術家姚仲涵、盧彥臣與陳威志操刀。（圖／記者周湘芸攝）

▲2026台灣燈會主燈「光沐—世界的阿里山」由藝術家姚仲涵（左）、盧彥臣與陳威志（右）操刀。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

2026台灣燈會主燈首度由藝術家姚仲涵、盧彥臣與陳威志操刀，打造21公尺高的「光沐—世界的阿里山」。設計團隊接受《ETtoday新聞雲》專訪表示，主燈首次將聲光同步設計，並融入大量AI影像，希望化為大型展演，帶來不一樣的感官體驗。

「光沐—世界的阿里山」由實踐大學建築設計學系副教授兼系主任姚仲涵擔任藝術總監；實踐大學建築系助理教授盧彥臣擔任構造總監；底醞敘事導演、實踐大學媒體傳達設計學系副教授陳威志擔任影像總監，將於3月3日元宵節在嘉義縣政府前廣場開燈。

不同於以往以生肖造型為主的形式，「光沐—世界的阿里山」將主燈視為一座聲光劇場，呈現太陽、森林、水霧意象的沉浸式體驗，並透過3分鐘的展演，將台灣島嶼自海洋生成、生命演化至文明發展的歷程，轉化為一段可被感知的聲光敘事。

▲▼2026台灣燈會主燈「光沐—世界的阿里山」首度由藝術家姚仲涵、盧彥臣與陳威志操刀。（圖／記者周湘芸攝）

▲台灣燈會主燈「光沐—世界的阿里山」模型。（圖／記者周湘芸攝）

姚仲涵表示，他過去的展演風格較為抽象，台灣燈會的設計要讓更多人看得懂是一大挑戰，此次投標廠商有4家，他們是最年輕的團隊，在接到任務時，曾親自跑一趟阿里山，並反覆觀看阿里山雲海直播，對於水霧的氛圍呈現有很大的幫助，很期待開燈當日所呈現的成果。

雖然過去也曾參與台灣燈會周邊展演，但首次操刀主燈設計，姚仲涵坦言，「壓力前所未有的大」，面對委員來回的意見，協調、金流及行政都達到前所未有的規模，但他也很樂觀看待這個衝擊，要讓以前在美術館的作品變成戶外大家可見的作品，敘事方式也要改變。

他表示，此次觀光署設定的主題是「世界的阿里山」，跳脫生肖的限制，讓設計團隊有更多發揮空間，但觀光署也多次強調，這是大型節慶活動，有不同年齡層的民眾前來觀賞，設計上要讓老到小都看得懂，因此在溝通上花了不少時間。

負責影像敘事的陳威志表示，此次影像依觀光署期待融入大量的AI生成技術，結合3D、2D等各種複合媒材，為的就是讓觀眾更能融入整體作品的概念與情境。

陳威志指出，很多人認為AI可能毀了設計工作，但科技浪潮常常瞬息萬變且不可逆，設計系需要進一步強化創意思考、美學素養、持續培養對世界的好奇與觀察力，在這個已不斷趨向碎片化的時代中，如何完整將敘事性與情感傳達給觀眾將是不變的關鍵。

▲▼2026台灣燈會主燈「光沐—世界的阿里山」首度由藝術家姚仲涵、盧彥臣與陳威志操刀。（圖／記者周湘芸攝）

▲▼2026台灣燈會主燈「光沐—世界的阿里山」運用不少廢棄木材拼接。（圖／設計團隊提供）

▲▼2026台灣燈會主燈「光沐—世界的阿里山」首度由藝術家姚仲涵、盧彥臣與陳威志操刀。（圖／記者周湘芸攝）

對於如何讓主燈在白天成為大型公共雕塑，晚上轉化為聲光展演，姚仲涵指出，此次主燈運用不少老房子的廢棄木材做拼接，回應神木的元素，包括來自嘉義縣的風倒木、新竹湖口舊農舍拆除的木桁架，因此民眾天黑前參觀也能看見這些拼接木材的風采。

對於展場的限制，他也說，由於主燈高達21公尺，設計完成後，還要交給結構技師計算，團隊來回花了不少心力。此外，為確保能負荷主燈重量，除了基座需額外架設鋼筋，也不能使用短期材料搭建，都是過程中面臨的挑戰。

在兼具環保方面，姚仲涵表示，此次的鋼構材料都是採用組合方式，拆除時較便於運送回收，主燈螢幕則是採用租借，結束後能還給廠商用於其他作品，另也投入很大心力在收集廢棄木材，未來若能由嘉義縣府典藏當然樂見其成。

台灣燈會小提燈3/3起開放領取　組裝教學一次看

台灣燈會小提燈3/3起開放領取　組裝教學一次看

2026台灣燈會將於3月3日於嘉義縣展開，小提燈「喔熊馬抵嘉」首次結合2種動物，燈會期間每日下午3時可於主燈區排隊領取，觀光署日前也釋出教學影片，領取後可自行DIY組裝。

2026台灣燈會鹿草光雕秀3/2登場

2026台灣燈會鹿草光雕秀3/2登場

台灣燈會「超級瑪利歐主燈」亮相

台灣燈會「超級瑪利歐主燈」亮相

嘉義燈會400攤商齊聚 　食品安全講習

嘉義燈會400攤商齊聚 　食品安全講習

免費預約！台灣燈會瑪利歐小提燈等你來拿

免費預約！台灣燈會瑪利歐小提燈等你來拿

