生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遇到對的人就想嫁？「最容易閃婚」3生肖曝光

▲▼結婚,新娘,婚禮,新人,禮服,婚紗,白紗。（圖／CFP）。

▲你是遇到對的人，就想把婚姻定下來的人嗎？（示意圖／CFP）。

記者黃稜涵／綜合報導

遇到對的人，你會想「閃婚」嗎？在愛情中，有些人重視緣分與直覺，不願錯過當下的幸福，因此更容易在短時間內選擇閃婚，清水孟國際塔羅雲蔚老師整理出「最有可能閃婚」3大生肖，快來看看，正在想婚的你有沒有上榜！

TOP 3：生肖「馬」

生肖馬個性熱情奔放，談戀愛時特別容易被感覺牽著走，他們追求新鮮感，不喜歡曖昧太久，一旦遇到讓自己心跳加速的對象，往往會毫不保留地投入感情，對他們來說，與其花時間反覆評估現實條件，不如先把握當下的幸福，加上他們做事乾脆、不愛拖泥帶水，當熱戀氣氛正濃時，更容易直接把關係「往下一步推進」，在他們眼中，婚姻不只是承諾，更像是一場浪漫又勇敢的冒險，因此常在感情最熱的時候選擇閃婚。

TOP 2：生肖「虎」

生肖虎在感情中向來直球對決，愛得快、也敢承諾，他們性格果斷，遇到喜歡的人時，很少反覆猶豫，而是憑直覺與衝勁往前衝，他們講求熱度與節奏，一旦拖太久，反而容易讓熱情冷卻。另外，他們對自己有高度自信，認為既然愛了，就有能力承擔婚姻責任，也不太在意外界眼光，這種「想清楚就立刻行動」的性格，使他們常在旁人還來不及反應時，就已經決定步入婚姻。

TOP 1：生肖「羊」

生肖羊在感情中極度重視情感連結與安全感，天性溫柔、敏感，也特別容易被浪漫氛圍打動，只要對方給予足夠的關懷與陪伴，他們就很容易產生「就是這個人了」的確定感，卻忽略現實層面的考量，再加上他們在感情中較不擅長拒絕，若另一半積極推動婚事，往往會因為不想傷害對方而順勢答應。對他們而言，婚姻象徵的是歸屬感與被照顧的安心感，只要情感到位，就可能迅速做出閃婚決定，也因此被認為是最容易閃婚的生肖。

02/17 全台詐欺最新數據

