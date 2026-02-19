翻身不是靠自己！2026馬年「貴人運爆棚」TOP3生肖

▲2026丙午馬年到來，命理師點名3大生肖貴人運爆棚。（示意圖／視覺中國CFP）



記者黃稜涵／綜合報導

迎接2026丙午馬年，整體運勢終於不再那麼「壓力山大」，不少人這幾年都有一種感覺，事情很多、很累，但怎麼拚都卡卡。對此，清水孟國際塔羅雲蔚老師分析，馬年關鍵不在衝多快，而是「站穩腳步、重新安排人生順序」，更點名「貴人運爆棚」的TOP3生肖，快看看自己有沒有上榜！

生肖「羊」

屬羊的朋友，在2026年最有感的，就是「身邊突然有人願意幫你」，不管是工作卡關、轉職猶豫，或合作案談不下來，常會出現關鍵人物給建議、給機會，甚至主動牽線。羅雲蔚老師提醒，這一年不怕慢，就怕亂，只要把事情一步一步做好，成果往往會比想像中更快浮現。

生肖「狗」

屬狗的朋友，過去幾年容易有「明明很努力，卻沒人看見」的委屈感，進入馬年後，這樣的狀況將逐漸改善，上半年特別容易被主管、前輩注意到，下半年則可能因為累積的人脈與口碑，換來實際回報，像是職位調整、收入提升，或新的合作機會找上門。

生肖「龍」

屬龍的朋友，在馬年整體狀態回穩，做事底氣也更足，雖然仍需留意小人或溝通誤會，但貴人運確實比前幾年明顯。特別適合嘗試新領域、跨部門或跨界合作，只要合約與細節事前確認清楚，就有機會把短期機會轉化為長期優勢。

另外，在感情方面，羅雲蔚老師也特別點名生肖「豬」，2026年情感能量明顯回溫，單身者在春、秋兩季桃花較旺，只要願意出門社交、不要把自己關起來，就有機會發展穩定關係；已有伴侶的人，則適合開始討論未來規劃，讓感情走向更踏實、安心的階段。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。