生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵駕駛「女性比例破2成」　空服員轉職通過考驗圓夢

▲▼高鐵,台灣高鐵,高鐵列車。（圖／台灣高鐵提供）

▲高鐵駕駛考驗淘汰率高達95%。（圖／台灣高鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

成為高鐵駕駛門檻高，僅有5%的人能通過訓練、考驗取得執照，目前高鐵列車駕駛約有200多人，其中女性約30到40人，比例約2成，其中不乏從空服員、列車長一路走進駕駛艙的女性身影，正成為高鐵運轉體系中的重要力量。

高鐵駕駛考驗淘汰率95%　考照失敗2次就止步

高鐵駕駛門檻嚴格，從筆試、維也納測驗、反應測驗、體檢，到課堂理論、模擬機與實車訓練，最後還須通過鐵道局的學科與實車考試，整體培訓期平均近1年，淘汰率高達95%，僅5%的人能順利取得執照，且遭淘汰2次將無法再考取。根據高鐵公布最新年報顯示，2024年取得高鐵駕駛資格新進人員有6人、女生為1人。

在這樣高門檻的體系中，不少女性駕駛憑實力闖關、走進高鐵駕駛艙。現任高鐵列車駕駛洪佳君，正是其中代表。她畢業後先進入長榮航空，擔任空服員約4年，2009年轉職台灣高鐵，從列車長做起，服務近4年後，透過公司內部轉職制度，於2013年正式成為列車駕駛，至今持續在線上執勤、馳騁軌道。

女性駕駛憑實力闖關　從空服員一路走進駕駛艙

洪佳君坦言，空服員曾是她從小的夢想，但真正投入後，才逐漸體會夢想背後的代價。長時間熬夜、頻繁跨時區飛行，對身體是一種消耗，而更深層的壓力，來自於長期不在家的漂泊感。家人聚會可能因臨時抓飛而取消，生活節奏難以掌握，讓她開始思考：「當夢想完成之後，人生是否還有其他可能？」

▲▼高鐵駕駛洪佳君。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵駕駛洪佳君。（圖／記者李姿慧攝）

當時高鐵正值營運初期，作為全新的交通運具，吸引了洪佳君的目光，更順利應徵上高鐵列車長，洪佳君發現，列車長角色與飛機上的座艙長相似，需要面對旅客、處理突發狀況，也承擔現場最高責任，讓她感到熟悉又充滿挑戰。

「考核不看性別」 能否過關只看是否達標

在長時間與駕駛同仁並肩執勤、深度了解列車運轉實務後，高鐵駕駛這份工作也成為她心中下一個想挑戰的方向。洪佳君回憶，因常聽駕駛分享行車中的判斷與處置，讓她對駕駛艙內的世界產生強烈好奇。儘管從服務工作轉向技術導向的駕駛角色並不容易，但在同事鼓勵下，選擇跨出那一步。

駕駛考試並非一蹴可幾。洪佳君第一次報考，因年資不足未能通過；第二次才順利取得資格。文組、法文系出身的她，在運轉理論、電機與物理相關內容上格外吃力，必須花費比他人更多時間補強。但她也強調，高鐵的訓練與考核標準不因性別而有差異，「是否通過，只看你能不能把標準做到位」。

時速300公里的重量　每一個操作都攸關全車

成為正式駕駛後，她最難忘的一次任務，是大地震期間的行車經驗。原本約兩小時的直達行程，因地震必須多次緊急停車、低速巡行確認軌道狀況，整趟行程延長至近4小時。她形容，那是一趟「把直達車開成超級慢車」的任務，也讓她深刻體會，駕駛不只是操作列車，更是整個運轉安全的第一道防線。

▲▼高鐵駕駛。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵駕駛洪佳君(左)。（圖／記者李姿慧攝）

目前，洪佳君多半執行南港至左營區間任務，班表每日不同，發車前還需完成煞車、動力等系統檢查。她指出，真正感受到責任重量，是第一次單獨坐進駕駛艙、以時速300公里行駛的時刻，「那一刻會很清楚地知道，每一個操作都直接影響列車，所有責任都掌握在自己手中」。

身分轉換但核心價值不變　終點都是「安全」

談及壓力，她直言，過年過節人潮湧現，或事故、故障發生時，駕駛承受的時間與決策壓力最大，因為一列車停下，後方多班列車都將受到影響。然而，無論身分是空服員、列車長或駕駛，她始終認為，所有角色的核心價值都在於「安全」，專業存在的意義，是在關鍵時刻守住每一趟旅程。

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

