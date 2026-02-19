交往3年「愣見男友約砲對象」　女友崩潰心死：畫面揮之不去

▲原PO驚見男友約砲對象是男性。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「那個畫面真的揮之不去！」一名網友心碎表示，抓到男友約砲同性，「因為是男的...我整個不知道該講什麼」，讓原PO瞬間心死。事後，男友還辯稱只是對性好奇，戀愛只愛女生，這個說法反而讓她更混亂。文章引發討論，「快去檢查有沒有性病吧」、「偷吃不用分性向」。

一名女網友在Dcard表示，和男友交往3年，感情一直穩定，沒想到某天無意間打開男友相簿，看到不堪入目的影片，才驚覺對方竟背著她偷吃男生，瞬間心死又錯愕。她坦言，最衝擊的不是出軌本身，而是對象是男生，讓她腦袋一片空白，畫面至今揮之不去。

尊重變成縱容？她默許看片卻換來約砲同性



原PO直言，完全看不出男友對男生有興趣，但交往期間，卻意外發現他會看偽娘相關的謎片，當時雖然震驚，但仍選擇尊重，沒多追究。沒想到這份「尊重」，最後竟換來男友真的付諸行動，甚至背著她與男生發生關係，讓她情緒徹底潰堤。

事情曝光後，男友向她解釋，強調自己「真的不喜歡男生」，只是想嘗試性方面的刺激，但戀愛對象仍然只會是女生。這番說法不僅沒有安撫她，反而讓她更加混亂，「整個無法相信他...想知道有沒有人跟我一樣的遭遇？」

底下網友熱議，「偷吃不用分性向」、「我只想到妳快去檢查有沒有性病吧！然後離開他」、「小心感染愛滋」、「他一定是雙，而且很過分」、「如果是0號可能就沒辦法了」、「這劇情...原來不是戲裡才有」。