影／綠委挑戰TWS撒嬌舞！他大跳把氣氛拉到最高　許願預算馬上審議

記者詹詠淇／台北報導

農曆春節期間，政治人物暫時卸下立法院的肅殺之氣，展現私底下輕鬆幽默的一面。立法院第11屆第4會期民進黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長范雲、副書記長張雅琳與林月琴特別齊聚一堂，不打傳統麻將，改玩以二戰歷史為背景的硬派桌遊《台北大空襲》。原以為這是一場充滿歷史深度的知性對談，沒想到畫風突變，4位委員竟在鏡頭前挑戰韓國新生代男團TWS的撒嬌舞〈OVERDRIVE〉，其中鍾佳濱更是展現驚人的「魔性舞步」，讓現場笑聲不斷。在一連串馬年吉祥話中，委員們也不忘許下政治願望，期許新會期國會運作順暢，總預算能「馬上審議」。

▲鍾佳濱、張雅琳、范雲、林月琴挑戰撒嬌舞。（圖／記者湯興漢攝，下同）

不打麻將改躲空襲 鍾佳濱化身歷史老師說古

面對桌上琳瑯滿目的遊戲配件，第一次玩桌遊的鍾佳濱顯得有些手足無措，看著桌子直呼，「以前這種四四方方的通常過年都打麻將」，但在得知遊戲主題是《台北大空襲》後，立刻切換成「歷史老師」模式，為在場委員與媒體介紹這段台灣史。

鍾佳濱解釋，遊戲背景設定在1945年的二戰期間，當時台灣由日本殖民統治，面臨美軍的轟炸。身為屏東立委的他，不忘補充在地觀點，地方耆老都稱之為「暴擊（轟炸）」，老一輩人怕的不是現在的解放軍的共機，而是美國的飛機。因為當時美國把台灣視為日軍進犯南太平洋的基地。

鍾佳濱更生動地講述屏東萬丹媽祖廟的傳說，萬丹媽祖廟曾被炸中，但那是未爆彈。現在去廟裡還能看到一隻黃金的手托著炸彈，象徵媽祖顯靈把炸彈接住了，所以沒有爆炸。而桌遊地圖地標如總督府（現今總統府）、龍山寺、台大醫院、北一女等，也勾起委員們對台北歷史建築的共鳴。

角色扮演笑料百出 范雲驚呼阿嬤生命值這麼低

遊戲環節中，四位委員進行了角色扮演。鍾佳濱抽到了「阿公」，林月琴飾演「爸爸」，張雅琳擔任「媽媽」，而范雲則意外抽中了「阿嬤」。

當現場解釋每個角色的「生命值」與「飽足感」不同時，范雲看著自己的角色卡崩潰大喊，「天啊！阿嬤的生命值怎麼最短？只有四分！」反觀林月琴飾演的爸爸生命力最強，鍾佳濱飾演的阿公則是心情最好。張雅琳則打趣道，媽媽最耐餓，飽足感最好。

在分配道具時，也發生了許多趣事，當看到「腐爛的食物」與「動物屍體」等道具時，身為動保派的范雲忍不住抗議，「本黨都是保護動物的」，食物裡怎麼有小黑（黑狗）？鍾佳濱則開玩笑稱這是「戰備糧」、「行動糧」。

從桌遊看國防 綠委大談「台灣之盾」重要性

雖然是玩遊戲，但委員們仍不忘結合時事，每位角色如阿公、阿嬤、爸爸、媽媽等能力點值各異，必須攜手才能撐過戰爭。林月琴強調，了解歷史是為了避免戰爭，透過最好的準備與嚇阻，才能確保和平與團結；范雲則以國會外交經驗為例，這就像她去愛沙尼亞參訪時看到的模擬數位戰爭，了解哪裡斷電、醫院受影響，這就是兵棋推演的概念。

4名委員共同提到「台灣之盾」的重要性，強調非紅供應鏈與國防自主重要性。鍾佳濱也建議，應結合民防手冊「小橘書（台灣全民安全指引）」推出桌遊，教育民眾在戰時如何準備存糧、存水，甚至連毛小孩的飼料都要考慮在內，將嚴肅的國防議題融入生活化的遊戲體驗中。

動作標準充滿活力 身體跟著擺動趣味十足

就在大家沉浸在嚴肅的生存話題與遊戲規則研究時，現場記者突然出了一道難題，詢問委員們能否跳一段舞？面對這突如其來的「指定考題」，「追星人」張雅琳挺身而出，自告奮勇擔任舞蹈老師，提議挑戰韓國男團TWS的撒嬌舞〈OVERDRIVE〉。

雖然這首歌對委員們來說相當陌生，但鍾佳濱展現了極高的配合度。在張雅琳的指導下，委員們開始學習抖肩、搖頭等動作。鍾佳濱雖然嘴上說不太會跳舞、只會跟著跳，但身體卻很誠實地跟著擺動，趣味十足。隨著輕快的音樂〈OVERDRIVE〉響起，4位委員排成一列。張雅琳站在最前方領舞，動作標準且充滿活力；後方的鍾佳濱、林月琴與范雲則努力跟上節拍。

只見平時在立法院質詢犀利的委員們，此刻手忙腳亂地擺出「可愛」與「帥氣」的姿勢。鍾佳濱更是放飛自我嗨跳，雖然動作與原版舞蹈相去甚遠，但他那份「盡力了」的誠意與逗趣的模樣，讓現場人員笑翻天，點熱現場氣氛。

馬年吉祥話連發 許願新會期「不要再延會」

現場氣氛輕鬆愉快，委員們也紛紛許下馬年賀詞。范雲祝福大家，「馬年馬上夢想成真，台灣安全幸福繁榮」；林月琴祝願，「馬到成功，馬年行大運，錢滾滾而來」；張雅琳則祝福，「小孩馬上去玩！有一個快樂的春節與寒假」；鍾佳濱則希望大家能有快樂的春節。鍾佳濱則創意喊出，「馬上中獎」。

而在談到對下個會期的展望時，張雅琳語重心長地表示，台美貿易倡議進展良好，產業界非常期待，希望台美關稅協定立法院能「馬上審議」。范雲也說，希望能盡快通過行政院版1.25兆強軍條例， 台灣就不會被空襲威脅。

林月琴期盼，下個會期該通過的福國利民法案不要被阻擋，毀憲亂政的法案，不要送進來；鍾佳濱則許下「最實用」的願望，「下會期不要再延會了」，藍白不要當薪水小偷，呼籲大家扮演好國會議員的角色，好好工作，不要常想些有的沒的，希望能回歸立法院的職掌，好好的審議法案。