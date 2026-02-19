全台9大賞櫻景區懶人包　阿里山一路美到4月

▲福壽山農場千櫻園。（圖／觀光署提供）

記者周湘芸／台北報導

每年冬末春初將迎來櫻花陸續綻放，除了一房難求的武陵農場外，交通部觀光署彙整全台熱門賞櫻景點，包括1月就陸續開花的九族文化村、日月潭景區，還有延續到4月的阿里山國家森林遊樂區、烏山頭水庫香榭大道等。

九族文化村

2026年九族櫻花祭有6大品種、超過6千株的櫻花交織而成，從1月下旬起，姿態優雅的枝垂櫻率先綻放；邁入2月上、中旬，色澤紅豔討喜的八重櫻接棒染紅山林，將祭典氛圍推向第一波高峰；而2月中、下旬，吉野櫻、富士櫻、山櫻以及潔白如雪的「台灣雪櫻」也將相繼入陣，預估2月中旬起，園區將進入最佳賞花時段。

賞櫻熱點：九族文化村

最佳賞花期：1月31日至3月8日

交通資訊：

自行開車

1.北台灣南下：國道三號(二高)214K霧峰系統交流道接國道六號往東→29K愛蘭交流道下左轉接台14線→(不進埔里)右轉台21線往魚池→經魚池131縣道→九族文化村

2.南台灣北上：國道三號(二高)243K竹山交流道下→左轉台3線經名間→轉台16線經集集、水里→轉台21線經日月潭(或轉131縣道經魚池 )→九族文化村

大眾運輸

1.火車搭乘台鐵到台中火車站再轉搭南投客運台灣好行6670到九族。

2.高鐵搭乘高鐵到台中烏日站再轉搭南投客運台灣好行6670到九族。

3.客運搭乘國光客運到埔里再轉搭南投客運6665、6666、6667到九族。

▲九族櫻花祭有6大品種、超過6千株的櫻花交織而成。（圖／觀光署提供）

北海岸及觀音山國家風景區管理處

三芝擁有北台灣最早盛開的櫻花，又稱為「三芝早櫻」，緋紅色的山櫻花較早綻放，而粉紅色的吉野櫻和八重櫻花則略晚，最佳的賞櫻地點為青山路和大湖路，綿延70公里的賞櫻路線，共有1萬7千株櫻花接續綻放。

賞櫻熱點：大湖路（北7線）、芝蘭路（北7-1線）、青山路、屏山路（北15線）、隆山路（北18線）、陽光路、榆林路、福湖路、溪底路、楓林路（北10線）、新興路（北8線），新林路（北6線）、圍內路（半天寮）、觀音遊客中心生態園區

最佳賞花期：每年2月至3月中旬

交通資訊：

台北→士林→竹圍→紅樹林→臺2線→三芝→石門→金山→萬里

高速公路國道1號→五股交流道→64號快速道路→五股（往淡水方向）→關渡大橋→竹圍→紅樹林→台2線→三芝→石門→金山→萬里

高速公路國道3號→汐止→萬里方向→基金交流道→左轉台2線→萬里→金山→石門→三芝北

高速公路國道1號→五股交流道→64號快速道路（八里方向）→觀音山交流道→凌雲路三段→觀音山

台北→士林→大度路→關渡大橋→三重五股方向→成泰路（縣道103）→凌雲路（鄉道北53-1）→觀音山

參山國家風景區管理處

福壽山農場「千櫻園」是全台最高海拔（約2000公尺）的櫻花園，每年2月中旬至3月中旬為櫻花盛開期，園區種植6000多株櫻花（富士櫻、昭和櫻等），以千櫻園諧音「牽姻緣」聞名，是著名梨山地區賞櫻之處。

武陵農場以櫻花紅粉佳人、昭和櫻、霧社櫻為主，擁有超過2萬株櫻花及全長約3公里的賞櫻步道，建議需提早預約住宿及預約車輛入園證。

賞櫻熱點：福壽山農場千櫻園、武陵農場

最佳賞花期：福壽山農場2月14日至3月初；武陵農場2月13日至3月1日

交通資訊：

自行開車

1. 國道3號→國道6號（埔里端）→台14線（往霧社、仁愛）→台14甲線（往清境農場）→合歡山→大禹嶺→台8線→梨山福壽山農場→台7甲線武陵農場

2. 國道3號→國道5號（雪山隧道）→宜蘭（台7線）→棲蘭（台7甲線）→思源啞口→武陵農場→台8線梨山福壽山農場

大眾運輸

▲賞櫻熱點。（圖／觀光署提供）

日月潭國家風景區管理處

暨大校園占地達150公頃，擁有四周群山環繞，櫻花林在農曆春節前後逐漸盛開，無論是走在其中，遠眺高聳山脈與藍天相映的美景，都讓人心曠神怡，以「櫻花」、「茶道」、「美食」、「咖啡」、「音樂」、「人文」來增添校園人文藝術氣息。

賞櫻熱點：日月潭纜車站、國立暨南國際大學、伊達邵親水步道、慈恩塔步道、金龍山步道、石佛公園、魚池鄉香茶巷、魚池鄉有水巷、信義鄉光復巷

最佳賞花期：1月15日至2月22日

交通資訊：

自行開車

國道6號->愛蘭交流道->左轉台14線→右轉台21線往日月潭方向→暨南大學

大眾運輸

台中火車站及高鐵站->搭乘台灣好行6670->暨南大學

阿里山國家風景區管理處

1.圓潭：園區內圓潭溪水質清澈，瀑布水量豐沛，可見野鳥、蝴蝶、魚類、青蛙等，並設置有無障礙步道，適合親子、銀髮族輕鬆抵達瀑布觀景平台，沿著縣道166線前往可見櫻花盛開於園區入口大門兩旁。

2.來吉：位於嘉義阿里山塔山下的鄒族部落，因鄒族祖先追逐山豬發現此地而遷居，故被譽為「山豬部落」。彩繪山豬是這裡的一大象徵，是深度體驗鄒族文化與大自然的秘境，櫻花盛開於部落內及公路（嘉155線）兩旁。

2.太和：以樟樹湖櫻榖王最為有名，單株河津櫻矗立於穀倉旁，旁邊有古厝櫻后，沿線河津櫻亦盛開。

3.隙頂：河津櫻種植於隙頂停車場觀景台旁及二延平步道入口處，遊客可順遊二延平步道觀賞雲海、茶園及遠眺嘉義市區。

4.石棹：櫻之道長度130公尺且平緩，步道旁遍植昭和櫻及山櫻，每年2月下旬預估是櫻花的盛開期，一片如畫的花海吸引眾多遊客前往遊憩，並可順遊石棹茶區及其他霧、茶、雲、霞步道。

5.阿里山國家森林遊樂區：擁有31種櫻花，如山櫻花、唐實櫻、染井吉野櫻、高砂櫻、關山櫻、普賢象櫻等。

賞櫻熱點：阿里山公路沿線及低海拔地區的櫻花已率先綻放，如圓潭、太和、來吉、隙頂等，接下來預估是石棹地區，而最後的重頭戲則是阿里山森林遊樂區的櫻花季。

最佳賞花期：每年1月底至4月中旬

交通資訊：

自行開車

1.國道3號竹崎交流道下→縣道166線→竹崎(文峰)→圓潭→太和→來吉。

2.國道3號中埔交流道下→台18線(阿里山公路) →觸口→隙頂→石棹→阿里山。

大眾運輸

1.阿里山公路可搭乘台灣好行阿里山A線及阿里山B線，於二延平步道、石棹、阿里山等站下車。

2.阿里山國家森林遊樂區櫻花季期間將實施 台18線疏運管制，小客車需在 樂野服務區轉乘 花季疏運專車。大客車則要先行購票。

西拉雅國家風景區管理處



烏山頭水庫的南洋櫻步道擁有近百年歷史，自1930年水庫完工引進至今，已成為全台最浪漫的賞櫻盛地之一。每逢3月底至4月初花季，盛開的粉紅花海與遍地掉落的花瓣地毯交相輝映，讓整條步道宛如夢幻的異國世界。

賞櫻熱點：香榭大道

最佳賞花期：每年3月底至4月初

交通資訊：

自行開車

1.經由中山高速公路

南下：新營交流道 → 新營市 → 龜仔港 → 六甲 174 → 烏山頭水庫

北上：永康交流道 → 新市 → 官田路口（南117或165） → 烏山頭水庫

2.經由南二高

南二高 → 烏山頭交流道 → 烏山頭水庫

大眾運輸

台灣好行（假日行駛）路線：菱波官田線

大台南公車（每日行駛）

1.隆田火車站：轉搭橘10公車至「烏山頭水庫」站

2.善化火車站（善化轉運站）：轉搭橘4或橘5公車

3.新營/林鳳營火車站：轉搭黃1公車（部分班次延駛至烏山頭）

▲馬祖櫻花季每年2至3月登場。（圖／觀光署提供）

茂林國家風景區管理處

寶山二集團櫻花公園位處海拔1500公尺，占地約為38甲，一望無際的蔚藍天空，遠方壯闊的山巒是關山、庫哈諾辛山等玉山山脈群峰，近5000株櫻花綻放，從早開的粉色河津櫻、山櫻花到八重櫻，最後以純白的吉野櫻畫下句點。

賞櫻熱點：寶山二集團櫻花公園

最佳賞花期：每年2月至3月初

交通資訊：

自行開車

國道10號旗山交流道下→旗六公路→台28線→台27甲線前往六龜區的荖濃溪林道（沿荖濃溪林道往藤枝國家森林遊樂區方向，位於16.5K處）

馬祖國家風景區管理處

位於台灣國境最北端的馬祖櫻花季，每年於2至3月登場，因氣候較冷而錯開台灣本島花期，成為春季賞櫻的另一選擇。勝天公園被譽為馬祖最美的賞櫻秘境，櫻花沿著園內古步道盛放，粉嫩花瓣在海風中搖曳，與遼闊海景相互輝映；園內勝天亭以宋式庭園風格打造，古樸典雅，每逢花季吸引遊客與攝影愛好者前來，感受馬祖獨有的海島賞櫻風情。

賞櫻熱點：南竿勝天公園、儲水澳人行步道、中央大道往馬港方向

最佳賞花期：每年2月中旬至3月中旬

交通資訊：

搭乘公車於文化中心站或儲水澳站下車，步行至勝天公園