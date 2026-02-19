　
地方 地方焦點

馬年走春首選桃園市土地公文化館　名家揮毫贈春聯、闖關集章拿好禮

▲桃園市土地公文化館迎接馬年，將推出新春特別活動。（圖／翻攝自桃園觀光導覽網）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市土地公文化館為迎接丙午馬年，訂於2月20日至22日（農曆正月初四至初六）推出「祈福土地公．好運馬上來」新春活動，結合音樂演出、街頭表演、祈福體驗及闖關遊戲，打造熱鬧廟埕年節場景，邀請市民朋友到館走春同樂。

▲桃園市土地公文化館迎接馬年，於2月20日至22日推出「祈福土地公．好運馬上來」新春特別活動。（圖／翻攝自桃園觀光導覽網）

桃園市土地公文化館指出，為營造歲末迎春年節氛圍，文化館亦於2月7日至8日攜手「桃園市漢字文化學會」舉辦「名家揮毫喜迎春」活動，現場設有拓印春聯DIY、手繪春聯DIY，由書法名家現場揮毫致贈春聯，民眾可免費索取，把新春祝福帶回家，為過年增添喜氣。

▲桃園市土地公文化館迎接馬年，推出「祈福土地公．好運馬上來」新春特別活動，可參考相關資訊。（圖／桃園土地公文化館提供）

2月20日上午推出的「新春雅樂．樂在其中」演出，將由「桃園市民國樂團」擔綱，桃園市國樂團為長期推動市民音樂培育，所成立的桃園市民國樂團，將於新春佳節大展學習成果。下午推出的「福德正神開運平安卡」祈福活動，以金、木、水、火、土五行概念設計，首發限量「金」款平安卡，民眾可於福德宮前擲筊，擲得聖杯即可獲得一張。同場加碼「呷甜甜，畫糖人」體驗，邀請「水滴捏麵人」詹明達老師現場展演傳統畫糖技藝，帶領民眾近距離認識年節民俗工藝。

此外，農曆年假期間連續三天下午安排街頭藝人輪番登場，包括精通特技呼拉圈、大環與手繞鈴的「廖曼君」、擅長氣球造型、腹語與默劇演出的「香蕉先生」，以及帶來趣味魔術演出的「巧克 Choco」，透過多元表演形式，陪伴大小朋友共度春節假期。

▲桃園市土地公文化館迎接馬年，於2月20日至22日推出新春特別活動，完成三關活動者可獲得土地公加持的「平安聖杯鑰匙圈」一份。（圖／桃園土地公文化館提供）

大年初五、初六下午，將推出親子最期待的「馬力全開．集運闖關」活動，結合民俗文化與趣味遊戲，活動設置「運氣關、智慧關、財運關」三大主題關卡，邀請市民朋友來挑戰，完成三關集章完成，即可兌換土地公加持的「平安聖杯鑰匙圈」一份，文化館誠摯邀請市民朋友攜家帶眷來走春，在歡笑中把好運帶回家。

相關館舍資訊如下：
地點：桃園市土地公文化館（桃園市桃園區三民路一段100號）。
時間：09:00-17:00周一及國定假日休館（農曆新年正月初四至初六為特別開館日）
更多詳細資訊請查詢：
桃園市土地公文化館臉書專頁：https://www.facebook.com/taoyuantudigong/
桃園市土地公文化館官方網站：https://www.taoyuantudigong.org.tw/main/

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

中嘉寬頻-北健攜手土地公　迎新春

中嘉寬頻-北健攜手土地公　迎新春

為迎接丙午馬年，桃園市土地公文化館日前舉辦「名家揮毫喜迎春」活動，除邀請桃園市漢字文化學會書法名家揮毫贈春聯外，更首度與在地媒體中嘉寬頻-北健合作，將攝影棚搬進文化館。透過書法藝術與現代媒體科技的跨界結合，讓民眾在感受年節氣氛的同時，體驗書藝與媒體識讀的樂趣。

墨香傳情暖關廟！名家揮毫迎守護送平安

墨香傳情暖關廟！名家揮毫迎守護送平安

「迎神遶境在桃園」特展登場　集章換好禮

「迎神遶境在桃園」特展登場　集章換好禮

議員攜手網紅藝人寵愛浪浪

議員攜手網紅藝人寵愛浪浪

高榮台南分院名家揮毫送春聯

高榮台南分院名家揮毫送春聯

