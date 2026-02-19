　
地方 地方焦點

桃竹苗分署推「幸滿福」年節禮盒　應景體面兼支持地方產業

▲桃園市龍潭區高原社區發展協會「祈艾招福平安」禮盒。（圖／桃竹苗分署提供）

▲桃園市龍潭區高原社區發展協會「祈艾招福平安」禮盒。（圖／桃竹苗分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

馬年農曆春節將屆，勞動部桃竹苗分署攜手在地非營利組織團體，運用地方農特產與手作技藝，推出兼具文化意涵與健康理念的「幸滿福」系列年節禮盒，不但應景體面大方，送禮自用皆適宜，邀請民眾踴躍選購，同時支持地方產業與在地就業。

▲社團法人新竹縣寶山鄉觀光休閒產業文化協會「柑蔗菓物好時光」禮盒。（圖／桃竹苗分署提供）

▲社團法人新竹縣寶山鄉觀光休閒產業文化協會「柑蔗菓物好時光」禮盒。（圖／桃竹苗分署提供）

桃竹苗分署指出，「幸滿福」年節系列禮盒以「平安、好時、滿堂、盈福、招福」為設計理念，其中桃園市龍潭區高原社區發展協會「祈艾招福平安禮盒」，選用在地艾草製成茶包、手工皂及薰香條，延續民俗中艾草驅邪納福的象徵意涵；新竹縣寶山鄉觀光休閒產業文化協會的「柑蔗菓物好時光禮盒」，以在地之柑橘果乾搭配黑糖、愛玉DIY材料包，讓民眾在家即可動手體驗，享受親子同樂的年節時光，傳遞好時光、好心情的新春祝福。

▲苗栗縣在地文化推廣協會「金蜜滿堂」禮盒。（圖／桃竹苗分署提供）

▲苗栗縣在地文化推廣協會「金蜜滿堂」禮盒。（圖／桃竹苗分署提供）

此外，苗栗縣在地文化推廣協會「金蜜滿堂禮盒」嚴選產地龍眼蜜與百花蜜，象徵甜蜜富足、滿堂生輝；同樣來自苗栗之三義鄉雙潭農業文旅產業發展協會「茶油盈福麵」，以日曬麵線搭配苦茶油，寓意福氣綿延、健康盈滿；招福則由苗栗縣西湖鄉休閒產業發展協會「西湖有寶禮盒」呈現，集結地產蜂蜜、油柑糖與柚子蔘，展現山城自然風味，寓意聚寶招福。每款禮盒均由不同地區在地團體精心製作，歡迎民眾透過購買行動將新年祝福從家庭延伸至社區，一同支持地方產業與在地就業。

▲苗栗縣三義鄉雙潭農業文旅產業發展協會「茶油盈福麵」禮盒（圖／桃竹苗分署提供）

▲苗栗縣三義鄉雙潭農業文旅產業發展協會「茶油盈福麵」禮盒（圖／桃竹苗分署提供）

桃竹苗分署長賴家仁表示，勞動部為協助失待業者重返職場，推動多元就業開發方案及培力就業計畫，補助民間團體發展地方產業，提供就業機會與實務培訓，近五年已補助近500個就業計畫、創造逾1700個職缺。這次系列禮盒串聯整個轄區，嚴選農特展品融入年節吉祥寓意並商品化，更是計畫推動成果的具體展現。除了年節商品，今年許多補助單位也同步規劃結合農村體驗與地方文化的特色遊程，民眾在選購禮盒同時，年節亦可踏春走訪產地、認識職人故事，為假期增添豐富又有意義的在地體驗。

更多桃竹苗在地好禮及旅遊資訊，歡迎電洽（03）485－5368分機1223或可至社會經濟入口網站( https://se.wda.gov.tw/ )瀏覽查詢。

