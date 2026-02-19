苗栗無賴男家門口狂揮西瓜刀　瞎扯「趕蒼蠅」法官打臉判罰

▲苗栗男揮西瓜刀瞎扯趕蒼蠅被法官打臉，判罰1萬。圖為苗栗地方法院外觀。（圖／記者楊永盛攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗一名張姓無賴男子是社區頭痛人物，生病住院後拍拍屁股走人挨告，去年8月間在自家騎樓揮舞西瓜刀，由於醫院近在咫尺，嚇壞不少路人和居民。警方據報查獲依違反社會秩序維護法送辦，張男辯稱「我在驅趕頭頂蒼蠅」，但法官不採信，仍判罰款1萬元。

據指出，張姓男子先前因傷病住院，結果未繳分文落跑，分別遭到2家醫院聲請強制執行命令，平日也不時酒後在住家前咆哮，也曾因酒駕肇事吃上官司，被社區頭痛人物。

法官調查，去年8月間某晚7點多，張男持西瓜刀在住家前騎樓揮舞，作勢威脅他人，因附近就是醫院，來往人車密集，引起一陣慌亂；警方到場查獲依觸犯社會秩序維護法送法辦。張男反駁說，西瓜刀是在路邊的資源回收處撿到，騎樓並非公共場所，揮舞西瓜刀是為了要趕去頭上的蒼蠅，請求撤銷處分。

法官認為，僅需以手晃動、揮舞，即可達到驅趕蒼蠅功效，無攜帶西瓜刀並揮舞的必要，張男所為顯已逾該刀械通常使用的目的及範疇，而西瓜刀鋒為金屬製，質地堅硬，形狀尖銳，足以對人生命、身體、安全構成威脅，具有危險性，足以構成對公眾安全威脅，其行為顯已該當社會秩序維護法第63條第1項第1款之處罰要件，仍判他要罰款1萬。