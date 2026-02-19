國道去年176起火燒車　高公局揭原因：上路前做好檢查

▲國道近3年發生557件火燒車事故。（資料圖／記者郭世賢翻攝）

記者李姿慧／台北報導

國道火燒車事件頻傳，根據高公局統計，近3年國道發生557件火燒車事故，其中去年仍有176件。高公局示警，用路人行車要做好車輛頭燈和剎車燈等6燈、燃油和機油等5油、引擎冷卻水等3水相關檢查，確保行車安全。

國道火燒車事故居高不下，根據交通部高速公路局統計，2024年國道全年度共發生192件火燒車事故，創下5年新高。進入2025年後情況仍嚴峻，火燒車事故依舊有176件，雖較前一年減少8.3%，不過平均每2天就發生一件火燒車。

高公局統計也顯示，國道近3年來火燒車事故已達557件，其中高達521件都是車輛起火，占比約94%，冒煙車則有36件，占比約6%。根據分析，火燒車事故大部分是撞擊，及部分機械因素導致，包括車輛引擎過熱、馬達故障、爆胎、零件老舊漏油或駕駛操控不當導致撞擊等。

高公局表示，國道拋錨、故障，甚至火燒車事件頻傳，呼籲用路人行前一定要做好車輛儀錶板燈、煞車燈、方向燈、頭燈、霧燈、倒車燈等6燈，燃油、機油、動力方向盤油、煞車油、變速箱油等5油，以及引擎冷卻水、電瓶水、雨刷水等3水，和輪胎胎紋、胎壓相關檢查，確保行車安全並避免受罰。

高公局也提醒，用路人平常即應確實做好車輛保養，保持引擎良好散熱狀況。出門前除基本之油量及電量檢查外，要特別留意水箱水量是否足夠並加滿。添加水箱水時，務必在引擎冷卻狀態下進行，以免被高溫蒸氣燙傷。