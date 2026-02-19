　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國道去年176起火燒車　高公局揭原因：上路前做好檢查

▲▼國道一號七堵段火燒車！小客車起火　3人逃生無傷。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲國道近3年發生557件火燒車事故。（資料圖／記者郭世賢翻攝）

記者李姿慧／台北報導

國道火燒車事件頻傳，根據高公局統計，近3年國道發生557件火燒車事故，其中去年仍有176件。高公局示警，用路人行車要做好車輛頭燈和剎車燈等6燈、燃油和機油等5油、引擎冷卻水等3水相關檢查，確保行車安全。

國道火燒車事故居高不下，根據交通部高速公路局統計，2024年國道全年度共發生192件火燒車事故，創下5年新高。進入2025年後情況仍嚴峻，火燒車事故依舊有176件，雖較前一年減少8.3%，不過平均每2天就發生一件火燒車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局統計也顯示，國道近3年來火燒車事故已達557件，其中高達521件都是車輛起火，占比約94%，冒煙車則有36件，占比約6%。根據分析，火燒車事故大部分是撞擊，及部分機械因素導致，包括車輛引擎過熱、馬達故障、爆胎、零件老舊漏油或駕駛操控不當導致撞擊等。

高公局表示，國道拋錨、故障，甚至火燒車事件頻傳，呼籲用路人行前一定要做好車輛儀錶板燈、煞車燈、方向燈、頭燈、霧燈、倒車燈等6燈，燃油、機油、動力方向盤油、煞車油、變速箱油等5油，以及引擎冷卻水、電瓶水、雨刷水等3水，和輪胎胎紋、胎壓相關檢查，確保行車安全並避免受罰。

高公局也提醒，用路人平常即應確實做好車輛保養，保持引擎良好散熱狀況。出門前除基本之油量及電量檢查外，要特別留意水箱水量是否足夠並加滿。添加水箱水時，務必在引擎冷卻狀態下進行，以免被高溫蒸氣燙傷。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
74 0 7511 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日本福岡市驚傳砍人　2男1女緊急送醫
被通知訂單待確認！　他急取消「慘損失10萬」來不及了
26歲女星巴克爆衝突　狂噴辣椒水波及顧客
快訊／威力彩2億開獎了　翻轉人生就看「關鍵7碼」
小玉換臉A片　最終刑期確定了！
快訊／大樂透1.3億元號碼來了　284組春節大紅包等你來搶
2000元鈔票好難用　網教撇步

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國道去年176起火燒車　高公局揭原因：上路前做好檢查

FB剩老人在用？他怨無聊「只剩曬孩文」　網卻反推1實用功能

遇到對的人就想嫁？「最容易閃婚」3生肖曝光

泡湯「怎可能不打砲」 過來人曝老夫老妻！苦主悲曝：小到看不見

過年「舊襪子」別急著丟！擦紗窗清潔力超猛　5神用途曝光

初四國道「11大地雷區」曝　3路段恐塞到隔天凌晨

斥資三千萬　東海打造全台最強大學AI算力中心

一開年節禮盒！烏魚子「整片黑到發亮」嚇到她　內行卻搶著要

春節走春新玩法！「觀察路人」冥想術：不擠人也能療癒身心

蹦蹦車載客35年「下雪也營業」　站長親揭名稱來由

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

主委親自回感染諾羅病毒

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

招財狗1

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

王淨誤答「飛龍在天→天龍八部？」 柯震東根本遊戲王「閃電五連鞭也懂」

國道去年176起火燒車　高公局揭原因：上路前做好檢查

FB剩老人在用？他怨無聊「只剩曬孩文」　網卻反推1實用功能

遇到對的人就想嫁？「最容易閃婚」3生肖曝光

泡湯「怎可能不打砲」 過來人曝老夫老妻！苦主悲曝：小到看不見

過年「舊襪子」別急著丟！擦紗窗清潔力超猛　5神用途曝光

初四國道「11大地雷區」曝　3路段恐塞到隔天凌晨

斥資三千萬　東海打造全台最強大學AI算力中心

一開年節禮盒！烏魚子「整片黑到發亮」嚇到她　內行卻搶著要

春節走春新玩法！「觀察路人」冥想術：不擠人也能療癒身心

蹦蹦車載客35年「下雪也營業」　站長親揭名稱來由

過年久坐「脖子緊到像中風」　醫激推7穴位：一按肩頸腰臀全鬆了

孫儷《蠻好的人生》10霸氣金句：男人會跑，但錢和本事長在你的身上

快訊／日本福岡市圖書館驚傳砍人　2男1女緊急送醫

名字同音「彭于晏」！假米其林廚師誆賣超跑餐　友慘噴75萬

留湖人巡演還是回騎士衝冠？名記曝：詹姆斯肯降薪回鄉機率就99%

國泰首檔主動ETF上市！00400A每股10元、月配息10元開賣

國道去年176起火燒車　高公局揭原因：上路前做好檢查

其實他在偷偷暗戀妳的5個端倪！主動延續話題、溫柔包容都是細節

北車星巴克驚傳噴辣椒水！26歲女為小孩吵翻　店內顧客遭波及

日本爆紅情感展登陸高雄！盤點生活超煩、溫暖瞬間　神還原內心OS

【腳滑警報】兄弟你頭太油吧！但鳥界霍諾德登頂沒在怕XD

生活熱門新聞

吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？解決方法超霸氣

今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

年假剩4天！一票人愣住「1狀況大崩壞」網吵翻

國道3路段「紫爆」　最慘時速剩12公里

明雨區擴大　降8℃時間曝

交往3年「愣見男友約砲」　女友心死：畫面揮之不去

尪結紮又中疑被綠！妻怒「你的種給我1000萬」結局曝

大樂透加碼「今6生肖好運」　招財數字曝

北捷地圖為何不是北方在上？內行揭關鍵原因

人妻嘆「婚後討厭過年」曝原因　網：要反抗

最想踢掉佛跳牆的哪樣料？　網點名1食材

乘客罵哭空服員　華航座艙長高EQ處理獲讚「帥爆」

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

更多熱門

相關新聞

初四國道「11大地雷區」曝　3路段恐塞到隔天凌晨

初四國道「11大地雷區」曝　3路段恐塞到隔天凌晨

高公局表示，明（20日）大年初四，預估國道交通量為平日年平均的1.4倍，其中北向交通量可達75百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。另明天有11處壅塞路段須注意，並有3路段塞至翌日凌晨，建議西部國道北向用路人，南部在上午9時前出發，中部12時前出發，國5北向用路人則在上午9時前出發。

國5北上「紫爆」時速剩10公里　預估塞到凌晨3點

國5北上「紫爆」時速剩10公里　預估塞到凌晨3點

國5北上「雪隧回堵5公里」時速剩17　國道下午地雷路段曝

國5北上「雪隧回堵5公里」時速剩17　國道下午地雷路段曝

國道3路段「紫爆」　最慘時速剩12公里

國道3路段「紫爆」　最慘時速剩12公里

明天國道18大地雷路段曝　國5恐一路塞到凌晨3點

明天國道18大地雷路段曝　國5恐一路塞到凌晨3點

關鍵字：

火燒車國道安全高公局

讀者迴響

熱門新聞

37歲女下體遭踢裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？解決方法超霸氣

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

對另一半斤斤計較星座Top 3

雪碧首度爆「黃明志謝侑芯交往中」！

初二回娘家傳悲劇　家人驚見他陳屍浴室

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」發表

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

漢神巨蛋認了監視器死角！37歲媽遭踢裂下體淚求畫面

4口春遊成死別！媽媽長春祠「犁田」搶救不治

帶客戶看房「發現明顯變化！」　房仲：影響轉手與保值

八德女客中10萬竟沒發現　彩券行急發文尋人

更多

最夯影音

更多
賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝
吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面