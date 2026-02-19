縱火燒死5人　死囚林旺仁曾說：我有神精病，我最大

▲基隆女人心卡拉OK店縱火案害死五命的死囚林旺仁。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

發生在2004年6月間的「女人心卡拉ＯＫ店」縱火案，兇手林旺仁不滿妻子拋家棄子到此工作，竟以塑膠袋裝滿汽油後，丟入店內樓梯間，再點火引燃，火勢造成5死8傷的慘劇，林旺仁也於2011年遭判死刑定讞。人權團體日前為林旺仁請求再審，高等法院開庭時，林旺仁當庭雙手合十，向法官拜託請求再審。但高院審理後，仍舊駁回再審請求。本案還可提出抗告。

林旺仁原本居住在宜蘭地區，2004年間，他不滿妻子到基隆的「女人心卡拉ＯＫ店」工作，認為妻子拋家棄子，2人多次發生爭吵。林男最後氣不過，於當年6月中，購買30元汽油以保特瓶盛裝後，當晚9點42分左右，他將汽油裝入塑膠袋內，丟擲進該店內的樓梯間，隨即以打火機點燃，火勢一發不可收拾。

大火不僅阻礙店內人員逃生，也延燒到同棟3樓的「波麗路PUB」，最後整棟建築物陷入火海。由於逃生巷弄狹窄，增加救災難度，最後這場大火造成5人死亡、8人輕重傷的慘劇，死者中包含基隆市義消陳姓小隊長因此殉職。檢警隨即逮捕躲到宜蘭冬山鄉的林男，並依縱火等罪嫌提起公訴。

法院審理時，林男一度雙手交叉胸前說，「不知法院為何一拖再拖，我有神精病，我最大」，試圖以精神病卸責。但最後最高法院仍於2011年11月間判處死刑定讞。

人權團體多次為死囚們聲請再審、釋憲、非常上訴。其中大法官於2024年做出的憲法法庭113年憲判字第8號判決，明確點名林旺仁等3死囚，因為有程序上保護必要，所以可提出非常上訴，尋求死刑翻盤。因此人權團體為林旺仁聲請再審。

高等法院2025年10月間針對本案開庭，法官詢問林旺仁意見時，他以台語表示，自己不會講，隨後他雙手合十，向法官拜託，說希望重啟再審，拜託拜託。隨後遭還押看守所。

全案於日前作出裁定，高院認為，根據律師團所提出的新證據，並不符合重啟再審的「新事實或新證據」，亦即未能達到適合改判為「無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名之判決」者，因此高院駁回林旺仁的聲請。