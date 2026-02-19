　
社會 社會焦點 保障人權

小玉換臉A片「數位性別暴力」不可回復　最終刑期6年4月確定

▲▼換臉案小玉出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲網紅小玉（本名朱玉宸）的刑期最終定為6年4月確定。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

網紅小玉（本名朱玉宸）接受網友匯款客製化台灣知名女性變臉A片，包括多位網紅、前立委高嘉瑜、立委黃捷都受害，他也藉此海撈1200餘萬元。最高法院2024年5月間將他判處有期徒刑5年6月與1年8月（得易科罰金），小玉向法院聲請合併數罪刑罰，最高法院審理後，定應執行6年4月確定。

檢警在2020年間接獲多名被害人報案後，針對本案展開調查，發現曾為百萬YouTuber的網紅「小玉」朱玉宸，涉嫌與莊姓助理合作，在推特與Telegram設立「台灣網紅挖面」等粉絲團及群組。該色情影音群組以會員制經營，由成員付費購買利用深偽Deep Fake AI技術合成的換臉A片。遭換臉的對象包含雞排妹鄭家純、脫口秀演員龍龍、網紅白癡公主、奎丁、蕾拉等多名女藝人與網紅，另有部分女性政治人物受害。

檢方於2021年10月搜索小玉工作室與住家，並帶回小玉及助理2人偵訊，訊後分別以30萬元與5萬元交保。全案於2022年3月偵查終結，檢方認定共有119人受害，依個資法、加重誹謗及妨害風化等罪嫌提起公訴。一審新北地院審理時2人均認罪，小玉遭判5年6月徒刑，得易科罰金200萬5000元、助理判3年8月徒刑，得易科罰金133萬5000元。案件上訴後，高院加重刑度，小玉改判5年及1年8月（得易科罰金），助理判刑4年6月。

全案上訴最高法院後，最高法院2024年5月份駁回上訴定讞。小玉在定讞後，因未繳納易科罰金，因此向法院聲請定應執行刑。他主張，對於己身所犯之罪造成損害他人深感後悔，他並非為自己的錯誤辯解，錯就是錯了，懇請法院能准予定刑於有期徒刑2年半至3年間，給予從輕量刑機會；他也保證爾後絕對會奉公守法、不再犯罪，且致力於回饋社會，以報庭上給予重新做人機會。

但高等法院審理後，認為小玉犯罪多達119次，且均涉及偽造被害人等之私密影像，屬數位性別暴力之行為態樣，依照當前數位科技發達與網路無遠弗屆的狀態，對被害人來說，已屬侵害不可替代性且幾近不可回復之法益侵害。因此高院認為不可輕縱，定應執行有期徒刑6年4月。小玉不服，抗告到最高法院，但最高法院日前駁回抗告，小玉刑期最終確定為6年4月。

