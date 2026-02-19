切胃繞腸手術讓137公斤胖叔變身　減重73.7公斤甩掉「半個自己」

▲▼陽明交大醫院外科醫師莊富傑說明「腹腔鏡胃袖狀切除合併腸繞道手術」。（圖／陽明交通大學附設醫院提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

59歲的王先生因超級肥胖問題飽受健康困擾，體重曾高達137.7公斤，BMI逼近50，屬於臨床上極度危險的肥胖範疇。肥胖引發的高血壓、高血脂、心肌梗塞及多處關節退化等問題，讓他幾乎無法正常活動，陷入惡性循環。經陽明交大醫院外科莊富傑醫師專業評估後，王先生接受了「腹腔鏡胃袖狀切除合併腸繞道手術」，術後成果令人驚嘆，一年減73公斤，甩肉「半個自己」。

陽明交通大學附設醫院表示，「腹腔鏡胃袖狀切除合併腸繞道手術」手術後，王先生的體重在一年內從137.7公斤降至64公斤，減去足足73.7公斤，相當於「半個自己」。如今體重穩定維持在70公斤，原本困擾的高血壓與高血脂用藥大幅減量，下背痛也因減壓後得以順利復健，甚至能享受跑步的樂趣，生活品質顯著提升。

外科莊富傑醫師表示，此次採用的術式結合「胃袖狀切除」限制食量與「腸繞道」減少吸收的雙重優點，對於嚴重肥胖者不僅減重效果顯著，對血糖與血脂的改善也有明顯成效。現今微創技術成熟，手術相關死亡率低於0.5%，能安全有效地解決健康危機。

然而，莊醫師強調，代謝手術並非一勞永逸，術後患者的自律、飲食調整與定期追蹤才是確保長久健康的基石。他特別提醒術後需定期補充維生素B12、鐵、鈣等微量元素，以預防貧血或骨質疏鬆等遠期併發症，並循序漸進加入規律運動，強化心肺功能，避免體重反彈。

陽明交大醫院呼籲民眾，肥胖不僅是外觀問題，更是一種會引發全身性併發症的慢性疾病，應積極尋求專業醫療團隊的協助。透過代謝減重手術，能有效改善健康狀況，擺脫肥胖枷鎖，開啟輕盈的下半場人生。