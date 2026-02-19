　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

切胃繞腸手術讓137公斤胖叔變身　減重73.7公斤甩掉「半個自己」

▲▼陽明交大醫院外科醫師莊富傑說明「腹腔鏡胃袖狀切除合併腸繞道手術」。（圖／陽明交通大學附設醫院提供，下同）

▲▼陽明交大醫院外科醫師莊富傑說明「腹腔鏡胃袖狀切除合併腸繞道手術」。（圖／陽明交通大學附設醫院提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

59歲的王先生因超級肥胖問題飽受健康困擾，體重曾高達137.7公斤，BMI逼近50，屬於臨床上極度危險的肥胖範疇。肥胖引發的高血壓、高血脂、心肌梗塞及多處關節退化等問題，讓他幾乎無法正常活動，陷入惡性循環。經陽明交大醫院外科莊富傑醫師專業評估後，王先生接受了「腹腔鏡胃袖狀切除合併腸繞道手術」，術後成果令人驚嘆，一年減73公斤，甩肉「半個自己」。

▲▼陽明交大醫院外科醫師莊富傑說明「腹腔鏡胃袖狀切除合併腸繞道手術」。（圖／陽明交通大學附設醫院提供，下同）

陽明交通大學附設醫院表示，「腹腔鏡胃袖狀切除合併腸繞道手術」手術後，王先生的體重在一年內從137.7公斤降至64公斤，減去足足73.7公斤，相當於「半個自己」。如今體重穩定維持在70公斤，原本困擾的高血壓與高血脂用藥大幅減量，下背痛也因減壓後得以順利復健，甚至能享受跑步的樂趣，生活品質顯著提升。

外科莊富傑醫師表示，此次採用的術式結合「胃袖狀切除」限制食量與「腸繞道」減少吸收的雙重優點，對於嚴重肥胖者不僅減重效果顯著，對血糖與血脂的改善也有明顯成效。現今微創技術成熟，手術相關死亡率低於0.5%，能安全有效地解決健康危機。

然而，莊醫師強調，代謝手術並非一勞永逸，術後患者的自律、飲食調整與定期追蹤才是確保長久健康的基石。他特別提醒術後需定期補充維生素B12、鐵、鈣等微量元素，以預防貧血或骨質疏鬆等遠期併發症，並循序漸進加入規律運動，強化心肺功能，避免體重反彈。

陽明交大醫院呼籲民眾，肥胖不僅是外觀問題，更是一種會引發全身性併發症的慢性疾病，應積極尋求專業醫療團隊的協助。透過代謝減重手術，能有效改善健康狀況，擺脫肥胖枷鎖，開啟輕盈的下半場人生。

02/17 全台詐欺最新數據

74 0 7511 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

《超級夜總會》音樂總監過世！　製作人、澎恰恰沉痛發聲

走廟+親子放電！桃園護國宮遊樂園免費玩　四驅車「鑽轎底」開跑

切胃繞腸手術讓137公斤胖叔變身　減重73.7公斤甩掉「半個自己」

快訊／今彩539春節1千萬頭獎出爐　台南彩券行幸運中

國道去年176起火燒車　高公局揭原因：上路前做好檢查

FB剩老人在用？他怨無聊「只剩曬孩文」　網卻反推1實用功能

遇到對的人就想嫁？「最容易閃婚」3生肖曝光

泡湯「怎可能不打砲」 過來人曝老夫老妻！苦主悲曝：小到看不見

過年「舊襪子」別急著丟！擦紗窗清潔力超猛　5神用途曝光

初四國道「11大地雷區」曝　3路段恐塞到隔天凌晨

斥資三千萬　東海打造全台最強大學AI算力中心

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

苗栗自小客台3線自撞！車頭爛毀「電桿歪了」　車內4人送醫

關西男國中生「沖天炮炸貓！」　點火還大喊：新年快樂喔

汽車硬闖新樂街夜市！人海「護送」2hrs脫困...警要開罰了

中華隊今開工！蔡其昌曝好消息　費爾柴德、龍恩有望先來台會合

柴犬舒服躺床沒迎接奴才回家　四腳朝天翻肚：偶柴不理你呢

智齒反覆發炎　陽交附醫建議二階段拔除無麻木

智齒反覆發炎　陽交附醫建議二階段拔除無麻木

智齒拔除手術雖然常見，但對於牙根與神經距離極近的患者來說，風險不容忽視。陽交附醫口腔顎面外科黃道中醫師指出，智齒位於下顎骨後方，其牙根底下緊鄰「下顎齒槽神經」，這條神經掌管下唇與下巴的感覺。若在傳統一次性拔牙過程中不慎壓迫或牽扯到神經，可能導致下唇或下巴麻木、感覺變差，甚至極少數患者可能永久無法恢復，而「二階段手術」可大幅降低神經受損風險。

宜蘭陽交大醫院半夜火警　102人緊急疏散

宜蘭陽交大醫院半夜火警　102人緊急疏散

易胖體質也能瘦　四寶媽白家綺公開瘦身秘辛

易胖體質也能瘦　四寶媽白家綺公開瘦身秘辛

年後拚瘦身　三大熱賣焦點祭限時優惠

年後拚瘦身　三大熱賣焦點祭限時優惠

晚餐免算熱量3招甩肉不復胖

晚餐免算熱量3招甩肉不復胖

陽明交通大學附設醫院腹腔鏡胃袖狀切除合併腸繞道手術甩肉

