節慶期間廚餘量增3成　環境部：年菜吃多少煮多少

▲南投縣政府推廣愛心年菜。（圖／南投縣政府提供）

▲節慶期間廚餘量較平日增加3成以上，環境部呼籲民眾年菜準備「吃多少、煮多少」。（示意圖／南投縣政府提供）

記者許敏溶／台北報導

根據環境部統計，節慶期間廚餘量較平日顯著增加3成以上。環境部表示，今年起家戶（含社區大樓）廚餘禁止養豬，呼籲全民廚餘減量從家庭開始做起，並支持「惜食三部曲」，年菜準備「吃多少、煮多少」，上餐廳則是「吃多少、點多少」，避免浪費食物，而不明來源的肉品也應不購買且不投入廚餘桶。

去年因台中發生非洲豬瘟，配合廚餘養豬政策轉型與防範非洲豬瘟的發生，115年起家戶（含社區大樓）廚餘禁止養豬。環境部表示，根據聯合國糧食及農業組織（FAO）提出的降低食物浪費的處理優先次序，最佳選擇為源頭減量、減少剩食的產生或將剩食捐至食物銀行等，以預防糧食的損失及食物浪費。

環境部長彭啓明表示，惜食不只是傳統美德，更是革新的淨零行動，期望民眾在追求「年年有餘」的吉祥寓意時，也能轉化為「精準點餐食」、「食物盡其用」，不讓祝福變成環境負擔。

因此，環境部認為，落實綠色餐飲不僅可以透過菜單設計、適量的精準備料開始，減少食材的浪費，並善用在地與當季的食材，少一點浪費，多一份用心，不只可以讓每一道料理更美味，也讓資源被好好珍惜。

▲▼節慶期間廚餘量較平日顯著增加3成以上，環境部提醒民眾，支持「惜食三部曲」，吃多少煮多少。（圖／環境部提供）

▲環境部提醒民眾，支持「惜食三部曲」，年菜「吃多少、煮多少」。（圖／環境部提供）

為落實惜食愛地球，環境部也呼籲民眾支持「惜食三部曲」，並且「馬」上行動：

第1步「巡視冰箱，精準採買」。辦年貨前先執行「巡、開、買」口訣，檢查冰箱庫存、開立清單、不因促銷而過度囤貨，避免食材在冰箱角落「過期」。

第2步「適量點餐，大方打包」。無論是新年圍爐、春酒、節慶聚餐，應依人數精準訂餐。若有剩餘菜餚，鼓勵民眾自備環保餐盒「大方打包」，將美味延續，讓打包成為一種理所應當。

第3步「廚餘分類，乾淨排出」。廚餘務必落實分類，丟棄前瀝乾水分，可有效降低清運過程的碳排放及後續處理能耗。

此外，春節期間，垃圾清運的時間將會進行略微的調整。環境部建議民眾，廚餘排出前妥善分類與瀝乾水分，不僅可以讓廚餘在家中儲放減少異味，收集過程也可以讓環境衛生更加良好，並可減少各類處理設施的負擔，是後續廚餘多元資源化再利用不可或缺的一環。

節慶期間廚餘量增3成　環境部：年菜吃多少煮多少

