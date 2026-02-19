重案回顧／李鴻淵血洗康建狠奪4命！「牛樟芝之父」終生認知障礙

▲李鴻淵血洗康建科技公司，奪走4條人命。（圖／ETtoday資料照）

記者黃資真／南投報導

2022年7月14日中午12時20分，位於南投草屯的康建生物科技公司發生一起慘絕人寰的命案，前員工李鴻淵在30分鐘內對5人行刑式槍決，「牛樟芝之父」董事長賴敏男頭部中彈，雖經搶救逃過死劫、幸運活命，但如今有嚴重認知功能障礙及口語理解障礙等後遺症。

賴敏男是台灣著名菇蕈類權威，擁有4項專利，被譽為「台灣牛樟芝之父」，是樟芝抗癌研究領域的國際權威專家，他創立的康建生技更是國內唯一研發「白樺茸」的生技公司，在業界獨樹一幟。然而，康建前員工李鴻淵卻因過往的恩怨，規劃了一連串殺人計畫，要血洗康建。

2022年7月14日中午12時20分，李鴻淵帶著3把槍、百發子彈與5副手銬，騎車前往康建對面的工寮。下午1時30 分，園藝課長劉慶彬進入工寮內，李立即持槍脅迫，用手銬將他銬在椅子上。下午3時11分，賴敏男胞弟賴鋕卿駕車抵達正好碰上2人，也當場被銬在椅子上。

下午4時50分，賴鋕卿與李鴻淵發生爭執，李一氣之下竟拿槍抵著對方右鼻側開槍，子彈因貫穿後頸部，鼻咽口咽大量出血、血水吸入呼吸道窒息及失血過多，當場死亡；劉慶彬見狀試圖趁隙逃跑，也被李鴻淵瞄準頸部開槍，子彈從後枕部貫穿左前額，因顱腦損傷、骨折出血、血水吸入呼吸道窒息及失血過多而當場死亡。

▲康建生技公司創辦人、牛樟芝之父賴敏男為全案獨活的受害者。（圖／民眾提供）



下午5時3分，李騎走劉慶彬的機車前往康建，在大廳遇見廠長，與來公司拜會賴敏男的2名客人和外籍員工，李便持槍要求4人交出手機，囚禁在男廁控制行動，但未出手攻擊。

之後賴敏男女兒賴彥妤現身時，李鴻淵偷偷尾隨在後，跟進辦公室後，賴彥妤見狀嚇得叫了出來，李立刻抵住其前額開槍，子彈停留在右後頂枕部頭皮下軟組織，形成接觸型盲管性槍彈創，因顱腦損傷、骨折出血、血水吸入呼吸道窒息及失血過多，當場死亡。

當時主任張嘉琦與其他兩名員工聽到叫聲，前往2樓找人未果，但槍聲一響，2名員工隨即躲進團體辦公室內，張則準備打開賴彥妤的辦公室，不巧的是李鴻淵正從辦公室走出，見到張後在2公尺的距離下開槍，子彈從左後頭頸部進入，停留在左鼻腔內，形成盲管性槍彈創，引發張嘉琦因大量出血、血水吸入呼吸道窒息、失血過多而當場死亡。

下午5時11分，在公司大門附近的賴敏男聽到槍響，隨即進入1樓大廳，卻意外目擊到張遭槍殺現場，隨即轉身逃跑，李見狀再度開了2槍，其中1槍命中左耳後方，子彈留在頭部內，賴敏男當場倒地，李鴻淵遂騎車逃逸。警方獲報後於下午5時20分趕到現場，將賴送醫搶救，雖幸運活了下來，但院方診斷罹患「器質性腦徵候群」，有嚴重認知功能障礙及口語理解障礙。

狡猾的李鴻淵刻意製造多處斷點，但歷經21小時的逃亡後，仍於翌日15日下午1時許，在台中某間養生會館內落網。

▲賴敏男送醫時尚有意識，但經治療後被診斷為器質性腦徵候群，有嚴重認知功能障礙及口語理解障礙。。 （圖／民眾提供）